我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄總統：瓦格納傭兵迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

健康醫療網
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而不是出現油耗味的不良油品，也不是高溫烹煮產生許多具攻擊性自由基的油品。

「醫生，我的膽固醇過高，可是我已經吃很清淡了！我是不是不能吃蛋？」、「醫生，我飲食相當清淡，也沒有吃蛋，但膽固醇還是超標，是不是就是『家族性高膽固醇血症』？」「我是不是要吃一輩子的降膽固醇藥物？」以上都是中醫科門診經常被問到的問題。

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師陳煒達解釋，人體有3/4的膽固醇都是身體自行合成，飲食所占的膽固醇僅1/4，因此，血中膽固醇上升，並非因飲食油膩或大量吃蛋造成。有民眾會問：「言下之意，我的膽固醇超標，其實不用清淡飲食了？」答案是「對一半」，膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而不是出現油耗味的不良油品，也不是高溫烹煮產生具攻擊性自由基的油品。

此外，所謂的「家族性高膽固醇血症」(Familial Hypercholesterolemia, FH)，大多是處理血脂的接受器基因出現了缺陷。一般患者會說：「我的父親、母親有高膽固醇血症，我也高膽固醇血症，應該就是家族性了吧？」事實上「家族性高膽固醇血症」是一種罕見疾病，平常家人出現高膽固醇血症，更可能的暗示是家人的飲食中是否需要調整？而「家族性高膽固醇血症」需要進一步了解家人的基因型方能確定。

陳煒達分享，在中醫臨床上，經常會使用中藥降脂膠囊來降血脂，作為治標的工具，中藥降脂膠囊有著「高吸收效率、高血中濃度、高身體可用率」的優點，更重要的是，中藥降脂膠囊的「半衰期短、平均滯留時間短」，這也為許多使用西藥降血脂藥物後出現不良反應的患者開了一扇窗。

高膽固醇患者就醫，不論至西醫或中醫，開了藥，膽固醇降，停了藥，膽固醇再次升高，這樣的患者其實相當常見。臨床上，陳煒達強調，務必要改善飲食，因為降血脂藥物，不論是西藥statin類藥物或是中藥的降脂膠囊，都只是治標的功能，若飲食不改，體內的膽固醇絕對會再次升高。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

醫師認為，一天如果吃好幾顆蛋，也無需擔心膽固醇過高等問題。(取材自ingimag...
醫師認為，一天如果吃好幾顆蛋，也無需擔心膽固醇過高等問題。(取材自ingimage)

高溫

上一則

「尿失禁」造成社交困擾 4種治療方式可解

延伸閱讀

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得
劉立斌中醫疹所接受醫療保險　提供西郊Naperville醫療服務

劉立斌中醫疹所接受醫療保險　提供西郊Naperville醫療服務
膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關
貴和中醫精擅疑難病症 針灸中藥緩解焦慮神經症

貴和中醫精擅疑難病症 針灸中藥緩解焦慮神經症

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因