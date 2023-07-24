膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而不是出現油耗味的不良油品，也不是高溫 烹煮產生許多具攻擊性自由基的油品。

「醫生，我的膽固醇過高，可是我已經吃很清淡了！我是不是不能吃蛋？」、「醫生，我飲食相當清淡，也沒有吃蛋，但膽固醇還是超標，是不是就是『家族性高膽固醇血症』？」「我是不是要吃一輩子的降膽固醇藥物？」以上都是中醫科門診經常被問到的問題。

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師陳煒達解釋，人體有3/4的膽固醇都是身體自行合成，飲食所占的膽固醇僅1/4，因此，血中膽固醇上升，並非因飲食油膩或大量吃蛋造成。有民眾會問：「言下之意，我的膽固醇超標，其實不用清淡飲食了？」答案是「對一半」，膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而不是出現油耗味的不良油品，也不是高溫烹煮產生具攻擊性自由基的油品。

此外，所謂的「家族性高膽固醇血症」(Familial Hypercholesterolemia, FH)，大多是處理血脂的接受器基因出現了缺陷。一般患者會說：「我的父親、母親有高膽固醇血症，我也高膽固醇血症，應該就是家族性了吧？」事實上「家族性高膽固醇血症」是一種罕見疾病，平常家人出現高膽固醇血症，更可能的暗示是家人的飲食中是否需要調整？而「家族性高膽固醇血症」需要進一步了解家人的基因型方能確定。

陳煒達分享，在中醫臨床上，經常會使用中藥降脂膠囊來降血脂，作為治標的工具，中藥降脂膠囊有著「高吸收效率、高血中濃度、高身體可用率」的優點，更重要的是，中藥降脂膠囊的「半衰期短、平均滯留時間短」，這也為許多使用西藥降血脂藥物後出現不良反應的患者開了一扇窗。