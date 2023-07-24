光敏感皮膚炎 陽光愈曬愈慘

光敏感為一種日光性皮膚炎，接觸感光物質又曬太陽，皮膚就會產生刺激的光毒性反應；圖為示意圖。（Getty Images）

皮膚曬到太陽竟然會發癢、起紅疹，而且太陽越烈，症狀愈嚴重！一位民眾的手背突然出現不規則的色素沉澱與黑色紋路，嚇得趕緊就醫檢查。經詢問近期活動接觸史，該民眾近日因為天氣熱，在家裡擠檸檬汁來喝，可能皮膚沒洗乾淨，又到戶外遊玩，後來皮膚出現黑色斑點才感到奇怪前來就醫。

台灣林口台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，此種情況稱為「植物光照性皮膚炎」，這樣的皮膚症狀一開始可能有紅腫發炎的現象，但因為不明顯，所以民眾沒有注意到，直到出現色素沉澱，才來就醫，一般來說，這樣的色素沈澱約需要2-3個月的時間自行淡化，嚴重的話，可以使用淡化色素藥膏予以治療。

光敏感為一種日光性皮膚炎，是指人體曬到太陽紫外線之後，曝曬部位如手臂、頸部或耳上出現皮膚過敏 、紅腫、熱癢，類似日照後曬傷的狀況，甚至造成黑色素沉澱、小丘疹、小水泡狀況。

除了光過敏患者，服用某些高血壓 或心臟病 藥物或食物，也可能出現一些光敏感皮膚炎，紅斑性狼瘡患者，也可能因為曝曬紫外線，造成症狀惡化，都必須特別留心注意。

分為光毒性、光過敏性

光敏感依臨床表現分光毒性（Phototoxic）與光過敏性（Photoallergic）。

光毒性（Phototoxic）：

接觸感光物質又曬太陽，皮膚就會產生刺激的光毒性反應。例如先碰到檸檬、柚子、萊姆等「感光物質」的汁液，再照到太陽，就會出現紅、腫、痛或水泡等類似日照後曬傷的情況，而且容易留下色素沉澱。

光過敏性（Photoallergic）：

純粹是對太陽光過敏，多與免疫調節機制相關，不需要接觸到感光物質，只要照射到光，皮膚就會出現紅、腫、痛，以及脫皮、水皰等皮膚發炎症狀。

中年族群也會有症狀

另外不少患者疑惑「以前好好的都沒事，怎麼年紀大了才出現？」黃毓惠說明，其實光敏感皮膚炎也會出現在中年族群，因此即使以前皮膚健康沒問題，年紀大了才冒出症狀並不奇怪。

想要應對光敏感，醫師建議預防勝於治療，盡量避免皮膚直接曝曬於太陽下，例如出門擦防曬、穿長袖。若碰到檸檬汁、柚子汁都需要清洗乾淨。一旦出現光敏感，建議盡快擦藥治療，安撫肌膚找回健康。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）