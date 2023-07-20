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夏天多喝水 避免血液變濃稠增加心血管疾病風險

記者游振昇／台中即時報導
李綜合醫院駐診醫師黃祺耀提醒，要適時補充水分避免釀心血管疾病。（記者游振昇／攝影）
李綜合醫院駐診醫師黃祺耀提醒，要適時補充水分避免釀心血管疾病。（記者游振昇／攝影）

最近氣溫常飆升至攝氏35度（華氏95度），有人整天躲在冷氣房，心臟科醫師提醒，長時間在冷氣房內，體內水分流失卻不自知，又因為沒運動、沒流汗而忘記補充水分，導致體內血液黏稠度提升，恐增加心血管疾病的風險。

駐診大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科醫師黃祺耀表示，水喝得少讓人體代謝變慢，或出入溫差過大的冷氣房，導致血管急速收縮，皆是夏天容易忽視、產生心血管疾病的問題。

黃祺耀表示，夏天氣溫高容易流汗，人體血管擴張，血流量比平常增加，如果忘記補充水分，身體缺水血液變得濃稠，使血液流動緩慢和滯留，會提高血栓堵塞和心血管疾病的風險。尤其暴露在太陽底下工作的人，如外送人員、建築工地人員、農民等，一定要隨時提醒自己適時補充水分；長時間待在冷氣房內，雖然沒流汗但是空氣乾燥，也會造成人體水分流失，也不要忘記補水。

黃祺耀說，天氣持續高溫下，氣象局也常發佈高溫警訊，待在室外體感溫度直逼攝氏40度（華氏104度），甚至更高，一下子衝入冷氣房，溫差達10多度，在血管急速收縮的情形下，也可能造成心血管血流受阻或異常，建議可以先做喝水、洗臉等散熱的調節動作，避免身體的不適應。

黃祺耀指出，尤其是罹患高血壓、高血脂、高血糖的三高患者，在夏天酷熱的天氣，經常熱到吃不下飯，或是減少運動量，他提醒一定要定期規律飲食、運動，可選在夜晚或室內運動，同時按時服用藥物，更重要的是「一定要記得補充水分！」還能預防中暑。

黃祺耀表示，補充水分以白開水為主，可適時喝運動飲料補充電解質，盡量避免喝含糖飲料，因為很容易會造成肥胖，過重或肥胖皆是心血管疾病的主要危險因子，平時就要注意飲食。在夏季除了預防中暑外，如果出現胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，或是有心絞痛，千萬不能夠忽視，要馬上就醫。

醫師提醒，夏天待在冷氣房內，也要適時補充水分。（記者游振昇／攝影）
醫師提醒，夏天待在冷氣房內，也要適時補充水分。（記者游振昇／攝影）

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