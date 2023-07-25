我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

甩掉便祕煩惱 多吃5種水果

李樹人
多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便祕困擾。（本報資料照片）
多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便祕困擾。（本報資料照片）

天氣炎熱，如果水分攝取不足，可能讓便祕問題更加嚴重，有網友分享親身經驗，每次吃完火龍果，都想馬上嗯嗯，認為這可以排上天然排便神器前3名。不過，營養師劉怡里表示，如從膳食纖維含量來看，火龍果每百公克膳食纖維含量1.3公克，應該還擠不進暢便水果的前5名。

至於哪些水果可以擠進天然排便神器排行榜？劉怡里列出前幾名，依次為芭樂、奇異果、香蕉、小番茄、百香果。

劉怡里表示，水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便祕困擾。

劉怡里表示，芭樂位居為天然排便神器之首，可說是當之無愧，因為芭樂每百公克含3.3公克膳食纖維，水分含量也不錯，排便不順的民眾可以多多食用。

天然排便神器第2名為奇異果，每百公克含2.7公克膳食纖維，且含有維生素、礦物質及植化素，加上特殊的水果酵素，不少人吃了後，相當有感，便意十足。

第三名則是香蕉，除了含有豐富膳食纖維，另有果膠，讓排便更為順暢。台灣是香蕉王國，一年四季均生產香蕉，民眾可以多吃。

劉怡里指出，膳食纖維來源眾多，除了天然蔬果，全穀類（糙米）、根莖類（地瓜）也是不錯選擇，常有便祕困擾的民眾每天如能吃上1碗五穀雜糧飯，一定可有助於排便。

老年人常有便祕問題，劉怡里建議，可以適量飲用黑棗汁，或是直接食用黑棗，暢「便」效果不錯。（李樹人）

便祕 奇異

上一則

酷暑水分散失 易心肌梗塞 口訣「3要1不要」

延伸閱讀

便祕會影響大腦 研究：3天沒排便會讓認知能力下降

便祕會影響大腦 研究：3天沒排便會讓認知能力下降
營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢
便祕又腹瀉恐是腸躁症上身 醫提「低腹敏飲食」3關鍵改善

便祕又腹瀉恐是腸躁症上身 醫提「低腹敏飲食」3關鍵改善
養生／綠香蕉降血糖 黃香蕉可防腸癌

養生／綠香蕉降血糖 黃香蕉可防腸癌

熱門新聞

水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
飲食如果失衡，常吃高油脂或高普林食物的人，容易導致尿酸、膽固醇過高；圖為示意圖。(Getty Images)

膽固醇反覆超標 不是吃蛋造成的

2023-07-24 02:00
（圖：健康醫療網提供）

腳腫如象 腿甚至變黑潰瘍 當心「這病」找上門

2023-07-19 01:15
牙敏感痠痛情境示意圖。（Ingimage）

牙敏感整張臉皺成一團 牙醫師曝「牙齒哭泣」四大食物

2023-07-24 05:04

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高

長春藤的階級複製 出身有錢家庭進入頂尖名校機率更高