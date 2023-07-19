我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問秦剛 中駐美大使謝鋒：讓我們拭目以待

兩蔣日記被判重返台灣 胡佛研究院：終完成階段性任務

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

記者李樹人／台北即時報導
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

天氣炎熱，如果水分攝取不足，可能讓便秘問題更加嚴重，有網友分享親身經驗，每次吃完火龍果，都想馬上嗯嗯，認為這可以排上天然排便神器前三名。不過，營養師劉怡里表示，如從膳食纖維含量來看，火龍果每百公克膳食纖維含量1.3公克，應該還擠不進暢便水果的前五名。

至於哪些水果可以擠進天然排便神器排行榜？劉怡里列出前幾名，依次為芭樂、奇異果、香蕉、小番茄、百香果。

劉怡里表示，水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的三大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。

劉怡里表示，芭樂位居為天然排便神器之首，可說是當之無愧，因為芭樂每百公克含3.3公克膳食纖維，水分含量也不錯，排便不順的民眾可以多多食用。

天然排便神器第二名為奇異果，每百公克含2.7公克膳食纖維，且含有維生素、礦物質及植化素，加上特殊的水果酵素，不少人吃了後，相當有感，便意十足。

第三名則是香蕉，除了含有豐富膳食纖維，另有果膠，讓排便更為順暢。

劉怡里指出，膳食纖維來源眾多，除了天然蔬果，全穀類（糙米）、根莖類（地瓜）也是不錯選擇，常有便秘困擾的民眾每天如能吃上一碗五穀雜糧飯，一定可有助於排便。

老年人常有便秘問題，劉怡里建議，可以適量飲用黑棗汁，或是直接食用黑棗，暢「便」效果不錯。

水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最...
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

奇異

上一則

「誤診」貽害 全美每年80萬人死或殘

延伸閱讀

養生／1410飲食法 不挨餓也能健康瘦身

養生／1410飲食法 不挨餓也能健康瘦身
早上忙到像打仗？營養師設計3種兒童快樂早餐

早上忙到像打仗？營養師設計3種兒童快樂早餐
防失智 試試「麥得飲食」：綠色蔬菜、堅果、全穀雜糧、魚

防失智 試試「麥得飲食」：綠色蔬菜、堅果、全穀雜糧、魚
這個纖維不多的夏季水果 竟能幫助排便

這個纖維不多的夏季水果 竟能幫助排便

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45
國外社群TikTok瘋傳，在女性陰道中塞入藥草包「陰道解毒珍珠」，或以藥草爭氣「蒸陰道」可去除異味、維持菌叢生長。（本報資料照片）

網瘋傳「陰道消毒法」塞珠去異味 醫曝後果：千萬別試

2023-07-15 17:56
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面

賭王女兒4月才結婚 婚後一個月和老公沒見過面
都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗

都是笑面虎…揭三大最「腹黑」星座 外表善良內心陰暗
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中