「自以為能控制酒癮」是最大隱憂 酒精恐增7種罹癌風險

圖片來源 ／健康醫療網

世界衛生組織（WHO）將「酒精使用障礙症」列為影響全球十大疾病之一，且根據國際癌症 研究機構資料，酒精是第一類致癌 物，恐提高罹患肝癌、大直腸癌、口咽癌等7種癌症之風險。然而，許多民眾誤以為「我能控制酒癮」是最大的隱憂！

2020年全球疾病負擔風險因子研究團隊指出，酒精使用導致全球207萬男性及37.4萬女性死亡，飲酒為導致25歲至49歲人口疾病的首要危險因素；根據2021年美國國家酒精濫用和酒精中毒研究所資料，酒精影響身體健康，包含傷害大腦、心臟、肝臟、胰腺、癌症、免疫系統等；國際癌症研究機構資料也指出，酒精是第一類致癌物，恐提高罹患食道癌、肝癌、大腸癌、直腸癌、口咽癌、喉癌和乳腺癌等7種癌症之風險。

酒癮年輕化 恐合併憂鬱症提高自殺風險

根據2019年世界心理健康 調查成癮行為研究結果，全球約80%人口有飲酒經驗，男性患有酒精使用障礙症者的比率遠高於女性，患者中有43.9%合併有精神障礙症。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪提醒，許多個案誤以為「我能控制酒癮」，對於酒癮的觀念淺薄是最大的隱憂，提醒民眾透過酒癮「自我檢測」及早發現，才能避免酒精危害健康。

台北馬偕醫院精神醫學部主任方俊凱強調，酒癮患者合併憂鬱症而產生自殺風險極高，酒駕事故影響波及家庭幸福與社會安全，除了到內外科求診，也不能忽略求助精神科，應從多元角度著手治療。

台灣女星方志友指出，自己曾在戲裡為詮釋失婚、叛逆角色，演出酗酒女主角形象。她有所感慨，社會中確實有些人因工作壓力、人際關係、家庭經濟等問題等而借酒澆愁，但往往只是危害健康，無從解決問題。也有些人因社交應酬頻繁，不自覺飲酒過量，導致工作及家庭都受影響，更糟糕的還可能導致憂鬱，陷入惡性循環，提醒「喝酒，不要太超過」！為自己與家人的幸福著想。

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