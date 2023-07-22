我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

乳癌術後常見 腋網症候群 中藥調理+拉筋改善

健康醫療網
腋網症候群是乳癌術後常見的併發症，主要症狀是緊繃和痠痛，長期下來會影響手臂的活動；圖為示意圖。（Getty Images）
腋網症候群是乳癌術後常見的併發症，主要症狀是緊繃和痠痛，長期下來會影響手臂的活動；圖為示意圖。（Getty Images）

腋網症候群主要表現是緊繃和痠痛，並且伴隨肩膀活動度的受限，例如手臂抬高會疼痛或執行上有困難，長期下來會影響整隻手臂的活動模式，痠痛可能向後延伸肩胛骨，或手肘手腕關節活動。

50歲的陳女士，罹患左側乳癌第一期，接受手術切除，術後常覺得左側腋下緊繃，並且延伸肩膀，左肩活動時明顯感覺到不順暢甚至痠痛，此外，還有疲倦、睡眠障礙等問題，故尋求中醫協助。經醫師診治，給予中藥調理，搭配伸展拉筋運動，四到六周後，已漸有改善，為了讓效果更好，陳女士也持續接受治療。

台南市立醫院中醫部醫師劉家蓁表示，陳女士的症狀是屬「腋網症候群」，通常為乳癌病人，於乳房腫瘤切除和淋巴摘除術後常見的一種併發症。檢查病人的腋下可以觸摸到條索狀物，大約會在手術後二到八周內出現，但也可能會在數月至數年後才發生或復發。

腋網症候群主要表現是緊繃和痠痛，並且伴隨肩膀活動度的受限，例如手臂抬高會疼痛或執行上有困難，長期下來會影響整隻手臂的活動模式，痠痛可能向後延伸肩胛骨，或手肘手腕關節活動。

劉家蓁指出，治療方面，除了用針刺放鬆緊繃的筋膜、肌肉，再搭配拉筋、伸展運動，一方可以減緩緊繃疼痛，二方面增加肩關節活動度，如此形成正向循環。

此外，劉家蓁分享，以中醫的觀點而論，乳癌病因為情緒抑鬱、肝失疏泄、脾氣虛衰、氣鬱化火、痰濁內生，而導致痰熱搏結、經絡閉塞，且中醫認為肝主筋，所以調理筋骨，會從疏肝解鬱著手。以柴胡、白芍、鬱金…等中藥，依病人體內的失衡的狀況調理，幫助患者調暢情緒、恢復體力和睡眠品質。

劉家蓁提醒，乳癌病人術後不要忽略身體調理和復健的重要性。平日可自行按摩，先抬高手臂，沿淋巴走向由手掌手背從下向上推按，幫助淋巴液回流，病搭配伸展運動，如雙手與肩同寬，手臂上舉，可搭配毛巾或彈力帶，約停留10到15秒，連續5次；或是手臂上舉，向左(右)側彎。動作簡單不會帶來負擔，早晚各一次，可以達到伸展拉筋的效果。

（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

關節 併發症 肌肉

上一則

「世界腦健康日」 6大腦神經疾病常造成失能

延伸閱讀

鄧氏中醫疑難雜症診所精治男科疾病 辯證準確、用藥有方

鄧氏中醫疑難雜症診所精治男科疾病 辯證準確、用藥有方
法拉盛「國醫堂」淺談中醫針灸治療偏頭痛

法拉盛「國醫堂」淺談中醫針灸治療偏頭痛
三陰性乳癌 擴散速度快 易發生遠端轉移

三陰性乳癌 擴散速度快 易發生遠端轉移
李思林否認乳癌影響李玟身心 曝這半年狀況突然急轉直下

李思林否認乳癌影響李玟身心 曝這半年狀況突然急轉直下

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲