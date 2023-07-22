乳癌術後常見 腋網症候群 中藥調理+拉筋改善

腋網症候群是乳癌術後常見的併發症，主要症狀是緊繃和痠痛，長期下來會影響手臂的活動；圖為示意圖。（Getty Images）

腋網症候群主要表現是緊繃和痠痛，並且伴隨肩膀活動度的受限，例如手臂抬高會疼痛或執行上有困難，長期下來會影響整隻手臂的活動模式，痠痛可能向後延伸肩胛骨，或手肘手腕關節 活動。

50歲的陳女士，罹患左側乳癌第一期，接受手術切除，術後常覺得左側腋下緊繃，並且延伸肩膀，左肩活動時明顯感覺到不順暢甚至痠痛，此外，還有疲倦、睡眠障礙等問題，故尋求中醫協助。經醫師診治，給予中藥調理，搭配伸展拉筋運動，四到六周後，已漸有改善，為了讓效果更好，陳女士也持續接受治療。

台南市立醫院中醫部醫師劉家蓁表示，陳女士的症狀是屬「腋網症候群」，通常為乳癌病人，於乳房腫瘤切除和淋巴摘除術後常見的一種併發症 。檢查病人的腋下可以觸摸到條索狀物，大約會在手術後二到八周內出現，但也可能會在數月至數年後才發生或復發。

腋網症候群主要表現是緊繃和痠痛，並且伴隨肩膀活動度的受限，例如手臂抬高會疼痛或執行上有困難，長期下來會影響整隻手臂的活動模式，痠痛可能向後延伸肩胛骨，或手肘手腕關節活動。

劉家蓁指出，治療方面，除了用針刺放鬆緊繃的筋膜、肌肉 ，再搭配拉筋、伸展運動，一方可以減緩緊繃疼痛，二方面增加肩關節活動度，如此形成正向循環。

此外，劉家蓁分享，以中醫的觀點而論，乳癌病因為情緒抑鬱、肝失疏泄、脾氣虛衰、氣鬱化火、痰濁內生，而導致痰熱搏結、經絡閉塞，且中醫認為肝主筋，所以調理筋骨，會從疏肝解鬱著手。以柴胡、白芍、鬱金…等中藥，依病人體內的失衡的狀況調理，幫助患者調暢情緒、恢復體力和睡眠品質。

劉家蓁提醒，乳癌病人術後不要忽略身體調理和復健的重要性。平日可自行按摩，先抬高手臂，沿淋巴走向由手掌手背從下向上推按，幫助淋巴液回流，病搭配伸展運動，如雙手與肩同寬，手臂上舉，可搭配毛巾或彈力帶，約停留10到15秒，連續5次；或是手臂上舉，向左(右)側彎。動作簡單不會帶來負擔，早晚各一次，可以達到伸展拉筋的效果。

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