便祕又腹瀉恐是腸躁症上身 醫提「低腹敏飲食」3關鍵改善

(取材自健康醫療網)

考試在即，書卻只念了一半、這個月業績未達成、工作時間不固定，作息時常日夜顛倒等，這些情形是否讓您時而腹痛、時而腹瀉、時而便祕 的經驗？上述描述若有切身體驗，那有可能是罹患「腸躁症」！

腸道是第二大腦 腸躁症影響生活

根據統計，在台灣平均每5個人就有1人有飽受腸躁症困擾；常見症狀為腹痛、腹瀉、腹脹、便祕、大便有黏液、解便不乾淨感等腸道症狀，但也有病患出現非腸道的症狀，像是頭痛、倦怠、泌尿道不適。「腸道」素有人體第二大腦之稱，含有近一億個神經細胞，數量僅次大腦且形成「菌-腸-腦軸」交互作用，能和中樞神經進行訊息傳遞進而影響情緒和記憶，最相關的功能性疾病即「腸躁症」。

而造成腸躁症的原因可能為腦腸軸線、小腸細菌過度生長、遺傳因素、食物耐受差及腸道蠕動不佳，雖然不是致命性的惡性疾病，但會影響患友生活。

飲食三改善 健康才「腸」久

樂生療養院 蘇嘉華營養師指出若從飲食改善，需考量纖維、益生菌，及逐步採取低腹敏飲食( Low FODMAP Diet）法，如下列參考：

1.纖維：膳食纖維可以幫助改善腸道運動和便秘，並有助於維持腸道健康。富含纖維的食物包括全穀物、蔬菜 、水果、堅果和種子。然而，某些類型的纖維（例如可溶性纖維）可能會刺激腸躁症症狀，且每個人對纖維的耐受性有所不同，建議逐漸增加纖維攝入量。

2.益生菌：常見的益生菌來源包括優酪乳、發酵食品（如酸奶、酸菜）和益生菌補充劑。然而，每個人對益生菌的反應個體差異大，需嘗試不同菌種觀察症狀是否緩解來評估是否有助於緩解症狀。

3.低腹鳴飲食（Low FODMAP Diet）：低腹鳴飲食可幫助減少腸躁症症狀的頻率和嚴重程度，需要在營養師或醫生的指導下持續4-8周的飲食計畫，以確保不至於營養素匱乏。

蘇嘉華提醒，大腸激躁症是功能性的疾病，除飲食調整、規律作息、適當減壓和降低焦慮外，仍應找腸胃專科醫師諮詢，找出適切的治療策略，如此健康「腸」久。

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資料來源：健康醫療網

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