我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

紐約曼哈頓下東城傳連續槍響 傷亡不明

便祕又腹瀉恐是腸躁症上身 醫提「低腹敏飲食」3關鍵改善

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

考試在即，書卻只念了一半、這個月業績未達成、工作時間不固定，作息時常日夜顛倒等，這些情形是否讓您時而腹痛、時而腹瀉、時而便祕的經驗？上述描述若有切身體驗，那有可能是罹患「腸躁症」！

腸道是第二大腦 腸躁症影響生活

根據統計，在台灣平均每5個人就有1人有飽受腸躁症困擾；常見症狀為腹痛、腹瀉、腹脹、便祕、大便有黏液、解便不乾淨感等腸道症狀，但也有病患出現非腸道的症狀，像是頭痛、倦怠、泌尿道不適。「腸道」素有人體第二大腦之稱，含有近一億個神經細胞，數量僅次大腦且形成「菌-腸-腦軸」交互作用，能和中樞神經進行訊息傳遞進而影響情緒和記憶，最相關的功能性疾病即「腸躁症」。

而造成腸躁症的原因可能為腦腸軸線、小腸細菌過度生長、遺傳因素、食物耐受差及腸道蠕動不佳，雖然不是致命性的惡性疾病，但會影響患友生活。

飲食三改善 健康才「腸」久

樂生療養院蘇嘉華營養師指出若從飲食改善，需考量纖維、益生菌，及逐步採取低腹敏飲食( Low FODMAP Diet）法，如下列參考：

1.纖維：膳食纖維可以幫助改善腸道運動和便秘，並有助於維持腸道健康。富含纖維的食物包括全穀物、蔬菜、水果、堅果和種子。然而，某些類型的纖維（例如可溶性纖維）可能會刺激腸躁症症狀，且每個人對纖維的耐受性有所不同，建議逐漸增加纖維攝入量。

2.益生菌：常見的益生菌來源包括優酪乳、發酵食品（如酸奶、酸菜）和益生菌補充劑。然而，每個人對益生菌的反應個體差異大，需嘗試不同菌種觀察症狀是否緩解來評估是否有助於緩解症狀。

3.低腹鳴飲食（Low FODMAP Diet）：低腹鳴飲食可幫助減少腸躁症症狀的頻率和嚴重程度，需要在營養師或醫生的指導下持續4-8周的飲食計畫，以確保不至於營養素匱乏。

蘇嘉華提醒，大腸激躁症是功能性的疾病，除飲食調整、規律作息、適當減壓和降低焦慮外，仍應找腸胃專科醫師諮詢，找出適切的治療策略，如此健康「腸」久。

【延伸閱讀】

發炎性腸道疾病非腸胃炎　反覆腹瀉還提高腸癌機率

便秘的9大原因　「堅持每天都要排便」是錯誤觀念！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58510

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

便祕 療養院 蔬菜

上一則

小學生被譏「臭臭」怒打架 孩子幾歲可做腋下手術？

下一則

20歲女下面一大包 竟是罕見「腹股溝疝氣」上門

延伸閱讀

男子猛吃吃到飽數天後 肛門狂噴血 竟是卡了「這一物」

男子猛吃吃到飽數天後 肛門狂噴血 竟是卡了「這一物」
史大研究：灣區人腸道菌種 比遊牧民族少一半

史大研究：灣區人腸道菌種 比遊牧民族少一半
這個纖維不多的夏季水果 竟能幫助排便

這個纖維不多的夏季水果 竟能幫助排便
反覆腹瀉合併黏液血便 原來患潰瘍性結腸炎

反覆腹瀉合併黏液血便 原來患潰瘍性結腸炎

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
（圖：健康醫療網提供）

骨質疏鬆 醫提治療4解方「這項」最關鍵

2023-07-12 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
國外社群TikTok瘋傳，在女性陰道中塞入藥草包「陰道解毒珍珠」，或以藥草爭氣「蒸陰道」可去除異味、維持菌叢生長。（本報資料照片）

網瘋傳「陰道消毒法」塞珠去異味 醫曝後果：千萬別試

2023-07-15 17:56
郭斐然說，不論是吸紙菸、加熱菸、電子菸者，政府都應協助吸菸者戒菸，維護民眾健康。（記者沈能元／攝影）

新冠肺炎重症族群改變 醫曝「看不見臉的人」要多注意

2023-07-16 04:58

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招