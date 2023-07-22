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養生保健／瘦太快 免疫力恐下降

健康醫療網
醫師提醒，體重快速下降會造成身體內所需的蛋白被消耗、營養失衡，還可能導致免疫力下降，建議減重一周不要超過一公斤。（Getty Images）
醫師提醒，體重快速下降會造成身體內所需的蛋白被消耗、營養失衡，還可能導致免疫力下降，建議減重一周不要超過一公斤。（Getty Images）

不適當的快速減重可能造成身體系統性功能失調，還會造成免疫力下降。

隨著夏天到來，天氣漸熱，穿上背心、短褲、比基尼，贅肉露出來好討厭，尤其現代人餐餐外食、久坐不動，長期下來腰腹、臀部變大，惱人的小腹和腰間肉難以靠運動消除，不少人為了能盡快達到理想的身材，選擇減肥藥或是其他快速減重的方式。醫美診所曾尹謙醫師表示，不適當的快速減重可能造成身體系統性功能失調，還會造成免疫力下降。建議透過飲食控制與規律運動，並搭配消脂針、超音波減脂、冷凍減脂等醫美療程，達到雕塑身材的目的。

每兩人就有一人肥胖　主因吃多動少

台灣國民健康署建議，成人BMI應維持在18.5~24（kg/m2）之間，低於18.5（kg/m2）為過輕、介於24-27（kg/m2）為過重、高於27（kg/m2）為肥胖。根據國民健康署調查，2017年至2020年，台灣人19歲以上成人過重和肥胖的比例高達50.7%，肥胖盛行率上升主要原因為久坐不動、攝取過多高熱量、脂肪、含糖等不健康食物。過重、肥胖皆有礙健康，可能增加動脈硬化、高血壓、糖尿病、高血脂症、心血管疾病和中風的的發生率。

不少人選擇減肥藥或是快速減重的方式解決肥胖的困擾，曾尹謙醫師表示，臨床上6個月內體重下降超過5% ，恐代表身體有潛在的疾病，甚至有癌症的可能，建議減重一周不要超過一公斤。體重快速的下降不僅會造成身體內所需的蛋白被消耗、營養失衡，還會進一步造成身體系統性的功能失調，免疫力下降，潛在的疾病不僅被忽視，還可能產生新的疾病。

皮下脂肪難消　借助醫美療程減脂

體脂肪過高是肥胖的標準之一，所謂的「肥胖」是人體內脂肪組織過多、脂肪細胞太多或太大，並儲存了過多的三酸甘油酯所造成的。曾尹謙醫師說明，體脂肪分為「內臟脂肪」及「皮下脂肪」。

「內臟脂肪」分布在腹腔內，主要為飲食不正常、吃多動少所形成，可以藉由飲食控制和運動逐漸消除。飲食建議減少攝取高GI、高油、高熱量的食物。此外，運動是很重要的一項活動，不僅能夠維持身體的基礎代謝率，也能訓練心肺強健肌力，即使不減肥也建議維持運動的習慣。建議符合「333」原則，每周至少運動3次、每次超過30分鐘、心跳達到每分鐘130下。

分布在皮膚之下則「皮下脂肪」，每個人的體質不同，雙下巴、嘴邊肉、小腹、側腰、手臂、副乳、後背、大腿內側，都可能因為運動鍛鍊不到，成為脂肪堆積的部位，則可以透過醫美療程來改善，如：消脂針、超音波減脂、冷凍減脂等。其中，消脂針主要成分為去氧膽酸，能夠破壞脂肪細胞使其溶解，並隨著人體代謝排出體外，美國FDA核可用於局部雕塑脂肪，不動刀、恢復期短、不留疤等優勢，民眾接受度高。

曾尹謙醫師也提醒，生活中的小習慣也都可能無形中抵銷為了減重所做的努力，如：不愛喝水、愛喝含糖飲料、只坐不站不運動等。減脂是一個漫長且沒有捷徑的旅程，在減脂過程中務必檢視自身情況，飲食控制與規律運動，搭配醫美減脂療程，達到雕塑身材的目的。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

肥胖 減重 雕塑

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