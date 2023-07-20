我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

洗完澡用吹風機吹乾私密處？專家建議：可自然風乾

林琮恩
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

台灣一名男網友在網路論壇發文表示，自己暑假第一次到女友住處玩，竟撞見女友翻起褲子，「用吹風機吹『妹妹』」，當下非常震驚，女友卻說自己大驚小怪，女生洗澡完本就會用吹風機吹乾私密處，好奇「女生真的洗完澡完，都會這樣嗎？」婦產科專家指出，夏天是女性私密處感染的高峰期，應注意保持私密處乾燥，盡量保持通風、盡快換掉潮濕的衣物，至於使用吹風機與否，專家各有解讀。

台灣婦產科權威醫師蘇怡寧在臉書粉絲專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，有網友詢問到底洗完澡後能不能用吹風機吹私密處，也有網友反映，大家說洗完澡不宜拿吹風機吹私密處，但自己吹了都沒事。蘇怡寧循線找到，原來是美國一位醫師撰文指出，「外陰皮膚水分是一種保護機制，不宜過度烘乾。」

蘇怡寧指出，關鍵是「理論上的風險，不宜過度」。就像吃生魚片，雖有生食細菌感染風險，但不是吃了一定就會有事，吹風機對著私密處一直吹，可能「會乾、會痛、會受傷」，建議民眾如果不舒服，就不要吹到過熱，「人生有這麼艱難嗎？不過是用個吹風機，還一定限制只能吹這裡、不能吹那裡，好悲催。」

BBC報導，美國婦產科醫生珍・岡特（Dr. Jen Gunter）在其著作「陰道聖經」（The Vagina Bible）中，提出多項針對女性陰道健康的建議，她呼籲女性為讓陰部皮膚保持濕潤，不要用吹風機吹私密處。健康媒體Health Digest則引述美國婦產科學者賈森・詹姆斯表示，若婦女洗完澡後，在私密處乾燥前穿上內褲，可能會造成細菌滋生，引發感染；由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。

詹姆斯也說，溫度、濕度與摩擦都有可能改變私密處的酸鹼值，造成細菌滋生，確保私密處乾燥是避免感染的重要原則；建議女性可在洗完澡吹頭髮、化妝時先保持裸體，讓私密處自然風乾一段時間，若是在家是穿裙子，則可以到出門前再把內褲套上。

美國國家女性健康辦公室（Office on Women’s Health）則指出，建議女性游泳或健身後，盡快換掉浸濕的衣服，內褲材質以棉質為首選，其材質特性可避免溫度、濕度累積，也要避免尺寸太小、太緊的內褲。

健身 臉書

上一則

變色、變厚、變形不一定是灰指甲 「這些」都可能有指甲症狀

延伸閱讀

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
吉兆降臨？他抬頭見「七彩祥雲」嗨翻 專家驚曝災難真相

吉兆降臨？他抬頭見「七彩祥雲」嗨翻 專家驚曝災難真相
加州這隻海獺長期「霸凌」衝浪者 專家：對公眾構成危險

加州這隻海獺長期「霸凌」衝浪者 專家：對公眾構成危險
中俄近日在日本海聯合軍演 專家：反制美拉日韓應對「台灣有事」

中俄近日在日本海聯合軍演 專家：反制美拉日韓應對「台灣有事」

熱門新聞

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，開放後訂位後一位難求。（取材自饗 A Joy粉絲頁）

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

2023-07-16 05:39
圖片來源 ／健康醫療網

膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

2023-07-15 01:30
(取材自健康醫療網)

他服用10年中藥卻險洗腎 醫警告「這些中藥材」碰不得

2023-07-17 01:15
水分、油脂、膳食纖維為水果「暢便」的3大要素，其中以具有促進腸胃蠕動的膳食纖維最較重要。如果多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並多喝水，多運動，有助於改善便秘困擾。本報資料照片

營養師公布天然「排便神器」排行 5種水果讓你好順暢

2023-07-19 19:37
趙昭明表示，遮蔽比塗抹防曬更為重要，但民眾容易忽略「手背」、「膝蓋以下」、「後頸部」等部位。（記者鄒尚謙／攝影）

酷暑防曬策略 醫：3部位最易忽略 曬太陽選「這時間」最好

2023-07-19 06:11
（圖：健康醫療網提供）

碳水化合物吃少於20％恐短命 正確高蛋白飲食怎麼吃？

2023-07-19 01:45

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因