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初級趴姿、肩頸拉筋…10分鐘瑜伽操 放鬆更好睡

廖靜清
簡易頸部拉伸。（圖：Wacare提供）
簡易頸部拉伸。（圖：Wacare提供）

天氣酷熱難耐，多少都會影響到夜晚的睡眠品質，除了營造舒適的室內溫度、環境，不妨進行放鬆的舒緩瑜伽，用伸展動作消除白天壓力。運動專家傳授10分鐘舒眠瑜伽，包括初級趴姿、簡易坐式、肩頸拉筋、脊椎扭轉等，在家跟著做，可建立健康的睡前習慣，提升睡眠品質。

呼吸搭配冥想 平衡身心

台灣運動專家林蕎茵說，伸展瑜伽有助於調整自律神經，搭配冥想、呼吸，可借助姿勢的轉換練習吸氣、吐氣，過程中保持呼吸頻率讓呼吸深長且平緩，慢慢鬆開緊繃的身體。

針對身心舒眠的練習，可以盤腿或跪坐姿勢練習腹式呼吸，上半身打直保持肩膀跟胸部不動，鼻吸氣時肋骨打開、嘴吐氣肋骨收進去，感受能量在體內流動的變化。

伸展脖子肩膀 緩解疼痛

肩頸痠痛不再是中老年人的通病。現代人3C不離手，經常低頭滑手機，長期姿勢不良造成全身緊繃又痠痛。

林蕎茵推薦脖子和肩膀的伸展操，緩解牽一髮而動全身的「頸椎前傾」問題，透過瑜伽矯正背部和頸部，讓身體肌肉回到正位。除了徒手的瑜伽體式，可另外利用滾筒、筋膜球、筋膜槍協助按摩放鬆，改善血液循環。

簡易頸部拉伸

1.背拉長、脖子拉長，保持姿勢端正。

2.左手放在對側耳朵上方，輕輕把頭壓向左邊，配合4個深呼吸，右肩往下壓、右手自然向下伸展；換右手輕壓對側耳朵的動作和姿勢。

3.左手放對側臉頰，讓脖子扭轉更多，配合4個深呼吸；換右手輕壓對側臉頰的動作和姿勢。

4.臉保持側姿，左手放在頭頂上，從下巴的方向壓向脖子，停留4個深呼吸；換右手放在頭頂上的動作和姿勢。

5.最後頭轉正，雙手食指交叉放在頭頂上，從頭頂往下巴壓下去，停留4個深呼吸，想像脖子後方肌肉愈拉愈長。

大腿後側伸展。（圖：Wacare提供）
大腿後側伸展。（圖：Wacare提供）

大腿後側伸展

1.平躺在墊子上，雙腳屈膝，雙手把右腳膝蓋拉住，壓在胸口位置，左腳慢慢伸直、腳背下壓，停留4個深呼吸。

2.右腳膝蓋伸直，腳跟向著天花板，腳尖勾起來，雙手輔助拉著右腳膝蓋位置。

3.雙手慢慢延伸，拉住小腿、腳踝位置，讓伸展動作更大。

4.左腳膝蓋彎曲，右腳做翹二郎腿動作，放在左腳大腿上，雙手抱左腳大腿後側，把左腳膝蓋盡量拉向靠近胸口位置。

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