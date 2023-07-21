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早餐吃蔬果 不昏沉又增免疫力

林琮恩
現在外食是常態，營養師建議早餐可挑選含蔬果的品項，或額外購買沙拉、水果盒。(記者林琮恩／攝影)
現在外食是常態，營養師建議早餐可挑選含蔬果的品項，或額外購買沙拉、水果盒。(記者林琮恩／攝影)

現代人生活忙碌，大家早餐多外食，且多以碳水化合物組合為主，缺乏蔬果攝取。營養師徐桂婷建議，可在前一天準備好蔬菜，隔日加上起司片夾入吐司，作為早餐主食，也可搭配方便食用的水果，如奇異果、葡萄、香蕉等，藉由蔬果營養開啟一天的腦力及活力。

台灣癌症基金會調查國小孩童蔬果攝取量，400份有效問卷中，僅7%達到國健署公布每日蔬果攝取量，且超過半數家長認為孩童日常蔬果攝取量不足。

台灣柚子小兒科診所院長陳木榮表示，早餐吃蔬果有助血糖穩定，避免孩子早上昏沉，蔬果富含的維他命C，也能讓孩子維持免疫力

調查顯示，孩子每天蔬菜平均攝取1.72份，水果每日平均攝取1.55份，雖距離標準攝取量差0.45份、1.28份，但近九成只在午餐及晚餐攝取；「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌準備蔬果較麻煩」、「外食居多導致蔬菜攝取不足」是孩童蔬果攝取不足三大因素，且有將近八成國小孩童選擇以外食作為早餐來源。

陳木榮表示，蔬果中含維生素、礦物質及膳食纖維等人體不可或缺營養素，尤其維他命C是維持免疫力的關鍵之一，近期流感、腸病毒盛行，適量攝取能增強身體保護力。根據流行病學研究，蔬果中的植化素可對抗疾病，也具有防癌、抗癌效果。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，癌症防治應從健康生活型態做起，台灣癌症基金會推動「天天五蔬果」、「蔬果彩虹579」，持續推動20餘年，過去孩童攝取蔬果多以午晚餐為主，但早餐時只要把握營養師建議原則，也能幫助孩子多吃蔬果。

癌症 蔬菜 免疫力

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