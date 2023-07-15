膽固醇超標怎辦？中醫師破解3迷思 跟吃不吃蛋無關

圖片來源 ／健康醫療網

「醫生，我的膽固醇過高，可是我已經吃很清淡了！我是不是不能吃蛋？」、「醫生，我飲食相當清淡，也沒有吃蛋，但膽固醇還是超標，是不是就是所謂的『家族性高膽固醇血症』？」「醫生，我的降膽固醇藥物只要停藥，膽固醇就會再次超標，我是不是要吃一輩子的降膽固醇藥物？」以上都是中醫科門診經常被問到的問題。

膽固醇過高可吃油、可吃蛋 重點在攝取「好的油脂」

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師陳煒達解釋，人體有3/4的膽固醇都是身體自行合成，飲食所佔的膽固醇僅1/4，因此，血中膽固醇的上升，並非因飲食油膩或大量吃蛋就可以造成。有民眾會問：「言下之意，我的膽固醇超標，其實不用清淡飲食了？」答案是「對一半」，膽固醇超標的患者，飲食確實可以攝取大量的油脂，但重點是要攝取「好的油脂」，而不是出現油耗味的不良油品，也不是高溫 烹煮產生許多具攻擊性自由基的油品。

家族性高膽固醇血症為罕病 需了解家人基因型

此外，所謂的「家族性高膽固醇血症」(Familial Hypercholesterolemia, FH)，大多是處理血脂的接受器基因出現了缺陷。一般患者會說：「我的阿爸、阿母有高膽固醇血症，我也高膽固醇血症，應該就是家族性了吧？」事實上「家族性高膽固醇血症」是一種罕見疾病，平常家人出現高膽固醇血症，更可能的暗示是家人的飲食中是否需要調整？而「家族性高膽固醇血症」需要進一步了解家人的基因型方能確定。

中藥降脂膠囊治療 服用西藥不良反應者福音

陳煒達分享，在中醫臨床上，經常會使用中藥降脂膠囊來降血脂，作為治標的工具，健保 給付的中藥降脂膠囊相當稱職，與效價相仿的西藥相比，中藥降脂膠囊有著「高吸收效率、高血中濃度、高身體可用率」的優點，在功效上絲毫不遜色；更重要的是，中藥降脂膠囊的「半衰期短、平均滯留時間短」，這也為許多使用西藥降血脂藥物後出現不良反應的患者開了一扇窗。

停藥膽固醇又升高 降膽固醇需標本兼顧

高膽固醇患者來院就醫，不論至西醫或中醫，開了藥，膽固醇降，停了藥，膽固醇再次升高，這樣的患者其實相當常見，臨床上，陳煒達強調，務必要改善飲食，因為降血脂藥物，不論是西藥statin類藥物或是中藥的降脂膠囊，都只是治標的功能，若飲食不改，體內的膽固醇絕對會忠心耿耿地再次升高。

【延伸閱讀】

雙眼皮該「割」還是「縫」？ 眼整外科醫不藏私曝優缺點

5個月大男嬰腸病毒入院 出院3天併發重症！二度住院診斷有「脊髓炎」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58480

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw