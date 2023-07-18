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防癌抗氧化 番茄紅素還有更多好處你不知道

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番茄外觀愈紅，番茄容紅素就愈多。（Getty Images）
番茄外觀愈紅，番茄容紅素就愈多。（Getty Images）

番茄紅素曾經因為可以對抗男性攝護腺肥大而風靡一時，番茄更被美國「時代雜誌」票選為10大保健食品的榜首，其中最大的原因就是番茄紅素。

番茄紅素對人體的好處有哪些？以下整理提供民眾參考：

1.防癌作用：茄紅素不僅具有預防癌症效果，甚至還可以抑制腫瘤生長，除了大家比較熟知的攝護腺癌外，包括乳癌；甚至有研究指出，番茄攝取量高者，癌症危險機率可以降低一半。

2.抗氧化力：番茄紅素具有強大的抗氧化能力，可以中和自由基，並防止低密度脂蛋白氧化，降低膽固醇總量。

3.預防運動氣喘：最近更有學者指出，服用番茄紅素營養補充品對於運動引起的氣喘具有保護緩和的效果。

4.改善眼睛健康：茄紅素可以對抗紫外線與藍光的氧化作用，因此預防視力退化。此外，茄紅素還可以減少白內障的發生。

5.保護皮膚：紫外線是皮膚老化與皮膚癌主要原因之一，茄紅素的抗氧化作用可以保護皮膚免受紫外線傷害，根據研究，茄紅素可以對抗日曬對皮膚的傷害，減少皮膚受損傷產生曬傷、紅腫、膠原蛋白流失的現象。

建議加熱、與油一同攝取

番茄紅素茄多存在於黃橙色的水果或是蔬菜，而番茄紅素屬於脂溶性，所以建議與油一同攝取，或者是加熱食用，都可以有效提高人體吸收率；脂溶性的番茄紅素代謝速度較慢，容易累積在體內，長期服用後應暫停食用，讓身體的番茄紅素代謝。

(本文由NOW健康提供

https://healthmedia.com.tw/)

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