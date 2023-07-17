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攝取優質飽和脂肪 1：1：1黃金比例健康吃

陳詩婷／康寧醫院營養師
橄欖油含健康的不飽和脂肪酸、豐富的抗氧化劑。（Getty Images）
橄欖油含健康的不飽和脂肪酸、豐富的抗氧化劑。（Getty Images）

多數人認為飽和脂肪容易增加心血管疾病的風險及相關死亡率，飲食用油應以含不飽和脂肪酸的植物油，代替飽和脂肪酸的動物油才健康。然而，此說法並不全然正確。

愈來愈多研究發現，飲食中搭配優質的飽和脂肪酸，反而更健康。到底飽和脂肪對人體有多重要？

1.合成細胞膜重要原料：飽和脂肪與不飽和脂肪酸共同建造細胞膜。飽和脂肪提供細胞膜的強度及穩定性，可隔絕有害物質；不飽和脂肪提供彈性及流動性，可進行物質交換。

2.幫助合成荷爾蒙：飽和脂肪進到體內，會刺激身體合成膽固醇，膽固醇則是荷爾蒙生成的前驅原料，包含性激素、腎上腺素等荷爾蒙。因此有些女性飽和脂肪攝取過少，容易發生經期不順、更年期症候群等問題。

3.特定飽和脂肪易消化：脂肪可提供熱量，但攝取過量會被身體儲存起來；然而，特定的飽和脂肪，如優質的草飼奶油或冷壓初榨椰子油，可以直接被身體用來產生能量，而不是儲存脂肪。尤其椰子油的月桂酸，可幫助身體代謝，在腸道還有對抗細菌及病毒的好處。

4.幫助營養素吸收更好：脂溶性維生素A、D、E、K都需要適量的飽和脂肪，才能吸收更好；鈣質及其他礦物質的吸收，也有賴飽和脂肪的幫忙，才能完整吸收。

飲食中如果搭配飽和脂肪的攝取，比較能留住重要的必需脂肪酸，如Omega-3或Omega-6。

該怎麼正確攝取飽和脂肪？脂質的攝取有「黃金比例」，也就是飽和脂肪酸（如椰子油、奶油等）、單元不飽和脂肪酸（如橄欖油、酪梨油、苦茶油等），以及多元不飽和脂肪酸（如魚油、亞麻仁油、紫蘇油等），每日攝取量的比例應為1：1：1，按照此比例攝取，便可攝取到身體維持細胞正常所需的各種脂肪酸。

飽和脂肪的選擇來源眾多，建議民眾應選擇高品質、純天然、少加工的飽和脂肪，如冷壓初榨椰子油或草飼奶油，而不是經過高溫烹調過的豬油、牛油、棕櫚油等加工食品，如油炸物、糕餅、點心、洋芋片等。

脂肪酸來源與優缺點。(資料來源／陳詩婷）
脂肪酸來源與優缺點。(資料來源／陳詩婷）

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