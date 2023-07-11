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下雨降溫要注意 醫提醒「這幾族群」常備藥品得放床邊

記者鄒尚謙／台北即時報導
柳朋馳提醒，連日高溫後下雨，長者、慢性病患者，以及支氣管敏感族群都要特別留心，下雨後的氣溫下降、濕度上升，可能產生夜咳、氣喘、鼻過敏等情形。（本報資料照片）
柳朋馳提醒，連日高溫後下雨，長者、慢性病患者，以及支氣管敏感族群都要特別留心，下雨後的氣溫下降、濕度上升，可能產生夜咳、氣喘、鼻過敏等情形。（本報資料照片）

全台連日氣候炎熱，中央氣象局預估11日下午開始水氣增多，本周末前台灣各地都有機率出現局部雷陣雨。新光醫院家庭醫學科主治醫師、健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，連日高溫的氣候在雨天過後氣溫驟降，長者、慢性病患者，以及支氣管敏感族群都要特別留心，下雨後的氣溫下降、濕度上升，可能產生夜咳、氣喘、鼻過敏等情形發生，建議手邊準備常備藥品即時因應。

中央氣象局預估，11日起中南部、各地山區有局部較大雨勢；周三至周五，午後南部、大台北地區、各地山區有局部雷陣雨。11日大雨特報範圍包括：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。影響時間從下午至晚上。

連日高溫籠罩全台，10日台東縣太麻里鄉最高溫飆到38.8℃（101.8℉），11日起下雨有望降溫，但溫差過大恐讓身體受不了。柳朋馳指出，長者常因捨不得開冷氣，加上台灣氣候悶熱，下雨後溫差大，溫差若達5度以上，感冒機會就會上升許多。

「慢性病患者也要注意。」柳朋馳表示，夏天的溫差不像冬天寒流來一般雪崩式降溫，但若是連日降雨，本身有心血管、腦血管疾的病患者，就要特別留意環境的溫度、冷氣風速，清晨時可能因為下雨後特別濕冷，可將冷氣的模式調為「睡眠模式」，風速上也調弱一些。

柳朋馳說，臨床觀察，下雨超過2天以上，易過敏族群的症狀容易加劇；由於雨天濕度上升，半夜低溫可能造成支氣管敏感，出現夜咳、鼻過敏等狀況，因此容易過敏性鼻炎、氣喘的民眾也要注意溫差變化，平時有常備藥可睡前放在旁邊，半夜發作可以初步緩解症狀，若後續出現胸悶、胸痛、喘等症狀，就要馬上就醫。

「夏日降雨更要擔心傳染性疾病。」柳朋馳提醒，熱天降雨會造成環境「悶熱」，老鼠身上挾帶的傳染性疾病更容易傳播開來，下雨天後也容易積水，也要注意預防登革熱；夏天雖不像冬天降溫明顯，但環境卻比冬天更加潮濕，下雨時間若長，要注意環境是否有發霉情形，尤其過敏、免疫力較差族群。

過敏 高溫 常備藥

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