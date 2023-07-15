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聽力受損恐增失智風險 聽音樂最好每60分鐘休息一下

（鄒尚謙）
聽音樂建議音量不要超過60%，每60分鐘最好休息一下。（Getty Images）
聽音樂建議音量不要超過60%，每60分鐘最好休息一下。（Getty Images）

聽覺幫助我們日常生活大小事，走在馬路上須透過耳朵「聽聲辨位」，若沒有好好保養聽力，不僅失去與社會連結能力，也可能增加罹患失智症風險。台灣台大醫院耳鼻喉部主治醫師劉殿楨表示，保護聽力除了要遠離噪音外，耳內的血液循環也會受到高血壓糖尿病等共病影響，導致聽力下降，尤其重度聽損的失智風險增加五倍。

聽損若置之不理，會加速大腦萎縮，或產生大腦的病理性變化，例如大腦白質病變。研究發現，失智症風險與聽損程度成正比增加，輕度聽損增加一倍、中度增三倍，若嚴重聽損，失智風險增加五倍；2020年刺胳針醫學期刊一項研究也顯示，失智症的12大風險因子中，聽力受損是第一大風險因子。

劉殿楨指出，65歲以上長者會因為聽覺毛細胞老化，每三人就有一人可能有聽損狀況，生活中除了有漏接電話、社交困難外，還可能因為聽不到交通號誌聲、警示聲等而有較高的危險。

「平常聽音樂時，音量不要超過60%。」劉殿楨建議，民眾使用3C產品時，如果最大音量是10，平常就不宜設定超過6，並且每60分鐘最好休息一下，如果要更謹慎保養耳朵聽力，則應該每30分鐘休息一次，卡拉OK、夜店等高噪音的地方盡量避免前往。

劉殿楨指出，耳朵內有很細的「內耳動脈」，因此全身性的血管疾病，像是糖尿病、高血壓、腎臟病、心臟病都要妥善控制，有相關疾病的病患平均聽力都弱於一般人；抗氧化飲食、地中海飲食在動物試驗中都有正向成果，不過人體方面還有待更多研究證實。

高噪音的職場也會影響聽力。劉殿楨說，研究證實機場地勤人員的聽力確實都比空勤人員還要差，因為長期接觸高噪音，已是職業傷害，雖有法規規定，勞工不得在超過85分貝的工作環境超過8小時，並且環境每增加3分貝，時間要更短；若是長時間講電話的客服人員，電話音量不至於誇張到超過85分貝，人講話聲音也有起伏，不像機器是持續大分貝噪音，「噪音暴露」仍是最大的聽力殺手，不可不慎。

失智 高血壓 糖尿病

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