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夏日危肌／長期日曬恐長斑、老化、罹皮膚癌 擦多少防曬才夠力？　

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

夏天紫外線強烈，不僅容易曬黑曬傷，若沒做好防禦，長年下來恐長出斑點、肌膚老化、甚至導致皮膚癌！台灣林口台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，正確的防曬必須仰賴有效的防曬產品、足夠的塗抹劑量以及配合物理性防曬。至於「擦多少才足夠」？簡單來說，整臉約需擦半茶匙，才能夠為肌膚打造防護力

紫外線有哪些種類、防曬產品怎麼選？

• 長波紫外光（UVA）：

會使皮膚曬黑，變老或是產生皮膚癌。日系防曬品對於紫外A光的防護力要看PA+號，+越多保護力越好，歐系防曬品則以PPD係數呈現，例如2、4、6、8等。

• 短波紫外光（UVB）：

會使皮膚曬傷。防禦紫外B光的能力是用防曬係數（SPF）標示。

市售琳瑯滿目的防曬產品要如何選擇呢？黃毓惠說明，重點是要找可以同時抵禦長波紫外光（UVA）及短波紫外光（UVB）的防曬產品。根據美國皮膚科醫學會建議，如果是一般在室內辦公的上班族，不會流汗或是在陽光下曝曬，塗抹PPD4（PA++）和SPF15的產品即可。若是要從事戶外活動或皮膚特別白皙的人，則建議選擇SPF30以上和PPD8（PA+++）以上的產品。

• 皮膚類型一：白色皮膚，很容易曬傷，不會曬黑。

• 皮膚類型二：白皙皮膚，易曬傷，有時輕度曬黑。

• 皮膚類型三：白皙至黃皮膚，稍微會曬傷，容易曬黑。

• 皮膚類型四：黃棕色皮膚，不太會曬傷，容易曬黑。

• 皮膚類型五：古銅色皮膚，不會曬傷，常被曬得很黑。

• 皮膚類型六：黑色皮膚，不會曬傷，很容易曬黑。

長時間暴曬於紫外線之下，容易造成曬傷，日積月累不僅有黑斑、老人斑、皮膚老化，而且未來罹患皮膚癌的風險會上升。第2、3型肌膚非常容易曬傷，提醒民眾務必做好防曬。

擦不夠恐沒用！ 如何為肌膚打造銅牆鐵壁？

黃毓惠表示，不少民眾討厭防曬品的油膩感，所以常只塗薄薄的一層，然而這樣無法達到預期的效果。足夠的量是指「每平方公分的皮膚需塗抹2毫克的防曬產品」，例如防曬係數30的產品，只塗一半的量，防曬能力會降到15以下，因而失去高效防護力。簡單來說，整臉約需擦半茶匙的防曬產品才足夠。

即使塗抹了防曬乳，防禦力也無法達到百分之百！醫師建議戴上帽子、撐陽傘，或是穿長袖涼感衣，能夠讓防曬更為徹底。而「防曬」跟「保濕」是兩個概念，防曬是一定要做的，若需加上保濕，則可「先保濕，後防曬」。此外，中午紫外線最為強烈，建議早上10點至下午4點避免外出曝曬烈日，而且除非使用防水型防曬用品，不然防曬乳只要一流失就要補擦，才能為肌膚打造防護屏障。

 

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58382


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