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心臟病是頭號殺手 50歲開始「護心」不嫌遲 首要講究壓力管理

記者張聲肇／綜合報導
50歲以上的民眾如果能用像是靜坐來管理壓力，以及養成固定量血壓的習慣，就能減低心臟病的風險。(Getty Images)
50歲以上的民眾如果能用像是靜坐來管理壓力，以及養成固定量血壓的習慣，就能減低心臟病的風險。(Getty Images)

心臟病是美國人的頭號殺手，50歲才開始培養保護心臟健的習慣還不遲，但也不要偷懶，因為年紀越大，心臟病的風險越大。心臟科醫生戴維斯( Christopher Davis)說，心臟要健康，首須講究壓力管理。

戴維斯是「洩露生機」(Reveal Vitality)個人健康診所的創辦人。他說，現代社會充滿壓力與焦慮，要增進心血管的健康，最重要的是要養成某一種能夠平衡自動神經系統的調息或打坐習慣。

戴維斯指出，身體長時間承受壓力，會對心臟造成嚴重的影響，因為「高度焦慮與壓力會升高血壓，加速心跳，增加血管堵塞的風險，甚至危及性命。」無數科學研究發現，高壓力和提早死亡有非常緊密的關係，最多能增加過早死亡的機率43%，這可不是小數目。

常常練習呼吸、靜坐

而他建議的呼吸和靜坐練習，恰可大幅降低血壓。這兩大「降壓」功夫的有關資訊，可從「寧靜」(Calm)、「頭腦空間」 (Headspace)、 「醒覺應用軟體」(The Mindfulness App)等網站查詢。

洛杉磯加州大學醫學院臨床醫學教授勒波爾(Norman Lepor)有他一套管理壓力的辦法，那就是每天慢跑50分鐘。科學證明，每周只要5天各有30分鐘讓心血管激烈運動，如慢跑，就能大幅降低心血管疾病的風險。

多做有氧運動、慢跑

慢跑或有氧運動有效的原因是，這兩種運動確實會強化心臟。慢跑時，心臟加速血液的流動，增進循環，效果則是降低血壓、心跳平穩。有氧運動還能減少焦慮和憂鬱。兩者的綜效對心臟加倍有利。

養成良好飲食、睡眠

飲食對心臟健康也有很大的影響，醫生建議地中海式飲食，也就是盡少加工食品、營養豐富的三餐。養成良好的睡眠習慣，如睡前別接觸手機等放出的藍光，以及定期量血壓，及早發現心臟病突發或中風前兆等，也是保護心臟健康的好習慣。

高血壓 心臟病 醫學

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