心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

(取材自健康醫療網)

出道近30年的國際巨星李玟 （Coco）在大眾面前總是呈現開朗樂觀形象，卻於7月5日因憂鬱症 自殺離世，震驚華人演藝圈！中華民國諮商心理師公會全國聯合會（簡稱「諮商全聯會」）常務理事胡延薇呼籲，當民眾出現情緒低落、反覆出現自殺意念等6項狀況，務必及早尋求協助。

根據台灣衛生福利部國民健康署統計，目前全台保守估計至少超過200萬人、約8.9%患有憂鬱症，其中重度憂鬱症患者占5.2%、約125萬人；換句話說，每個人身邊的親友，都可能有人正遭遇憂鬱風暴，但其中實際就醫比例卻不到3成。

諮商全聯會表示，許多民眾在身體健康出狀況時會直接就醫求助；但遇上心理困擾時，卻因民眾對其認識有限，加上整體社會觀念與文化氛圍影響，求助比例還是遠低於其他生理疾病。

胡延薇說明，憂鬱症就如同「心的感冒」，鼓勵民眾在生活、工作日常之餘，關注自己的作息、心情，當情緒出現下述6項狀況並已經影響到日常活動運作，便可能是憂鬱症徵兆。

諮商全聯會媒體與公共關係委員會委員陳劭旻也呼籲，大眾若遇上述狀況請盡快尋求專業的心理健康 資源。

很多人以為憂鬱症只有情緒低落，但它有可能進一步影響到身體功能，出現記憶力退化、幻覺、身體疼痛、感官鈍化甚至自殺。根據統計，全台2022年自殺死亡人數為3787人，較前年增加202人，增幅為5.6%，諮商全聯會媒體與公共關係委員會委員林子翔提及，心理疾病如同看不見的殺手，唯有民眾有意識地關注自己的心理狀態，方能「及早發現、及早治療、遠離憂鬱」。

世界衛生組織（WHO）強調「沒有心理健康，就不是真健康」，在2020年對全世界呼籲「憂鬱症是當今排名第2需被重視的疾病」諮商全聯會也籲請政府持續將資源與專業人力挹注於校園與社區場域，帶領心理健康專業守護台灣的各個角落。

名人自殺引起模仿效應 當心自殺前4恐出現徵兆

另外，光田綜合醫院身心科醫師溫偉鈞表示，名人自殺事件透過各大媒體的報導，除了容易引起患者的焦慮感之外，也有可能出現模仿效應，「患者可能會覺得這些名人都已如此努力，結果仍不如預期，那我大概也沒希望了。」進而出現孤單無助的情緒，而加重憂鬱的症狀。

溫偉鈞提醒患者，若發覺自己看完相關新聞後情緒受到影響，務必關上電視，甚至放下手機，此時可以選擇出外散步或從事其他休閒，遠離過度爆炸的資訊，來轉移自己的注意力。切勿隨意停藥，記得持續就醫。

身為憂鬱症患者親友的民眾，也多留意觀察患者的異常跡象，有助於及早察覺他們的自殺行為。若患者出現被害妄想或自殘行為時，陪伴者還是需要將患者強制送醫，避免更嚴重的傷害出現。

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資料來源：健康醫療網

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