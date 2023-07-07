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禍從口入？ 夏日炎熱 生魚片等生食易滋生細菌

記者李青縈／台北即時報導
夏日炎熱，醫師提醒，食用生魚片等生食應該特別注意個人及餐廳衛生狀況。示意圖。（本報資料照片）
夏日炎熱，醫師提醒，食用生魚片等生食應該特別注意個人及餐廳衛生狀況。示意圖。（本報資料照片）

台灣衛福部疾管署6日公布今年首例霍亂病例，並且在發病前曾食用生魚片及生蠔。疾管署副署長曾淑慧表示，感染源仍待釐清，但是要回溯發病前的飲食，不一定會有確切結果。

今年首例霍亂病例為北部20多歲男性，6月28日出現腹瀉、腹痛等症狀， 隔日竟腹瀉高達15次就醫，經採檢於7月5日確認是感染產毒性霍亂弧菌；發病前曾食用生魚片及生蠔，但感染源仍待釐清，3名家人及1名共食者皆無疑似症狀。

昕新智慧診所院長朱光恩表示，霍亂是嚴重傳染病、容易傳染給別人，細菌通常是從嘴巴吃進去。不只是食物，水也可能是感染源，避免飲用未經煮沸的水；同時也要注意個人衛生，手跟餐具的清潔都要注意。

朱光恩說，夏日天氣炎熱時，食用沒煮熟的食物要特別小心，很多細菌在加熱後可以被處理掉，因此避免不要食用沒有煮熟的食物，特別是免疫功能比較差的人更應該特別留心。若是仍要吃海鮮等生食應該挑選衛生條件較佳、信譽較好的餐廳或食堂。

不只是霍亂，朱光恩說，生食容易滋生細菌，其中又以大腸桿菌最為常見，民眾食物大腸桿菌超標的食物容易導致急性腸胃炎，並且出現發燒、忽冷忽熱、畏寒、腹瀉等症狀，甚至會有血便、全身性細菌感染。

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