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減緩過敏性鼻炎、氣喘 「夏季三伏貼灸」最佳時機看這

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「三伏貼」為大家耳熟能詳之中醫治療，其概念出自清代《張氏醫通》，是在三伏時節利用溫熱之藥物在特定穴位進行的貼敷療法，又稱「天灸」。三伏天是以黃曆推算，於夏至後的第三個庚日為初伏，第四個庚日為中伏，立秋後第一個庚日為末伏，是一年中天氣最炎熱、人體陽氣最旺盛的時候，此時皮膚毛孔開泄，藥物最容易由皮膚滲入穴位，透過經絡直達病處，且庚日又與肺金有關，是溫煦肺經陽氣，鬆解肺系寒邪的最佳時機。

冬病夏治 過敏鼻炎、氣喘可靠三伏貼改善

奇美醫院中醫部總醫師莊照宇指出，因過敏性鼻炎、氣喘等常於冬季發作，因此往往許多病人都會因無症狀或緩解而忽視求診及中斷治療，導致到冬季時症狀又復發且越來越嚴重。

回顧基隆長庚紀念醫院發表於中醫藥研究論叢之實證文獻發現，三伏貼之穴位貼敷，若配合特定穴位下，可誘發局部免疫反應，達到整體免疫系統功能調節的效果。在過敏性疾患的治療上，包括過敏性鼻炎、氣喘及慢性阻塞性肺病等，對於病人之生活品質及疾病嚴重程度皆有明顯改善。

三伏貼好處多 但非每一個人都適合

莊照宇總醫師表示，由於三伏貼是以溫熱性質藥物進行敷貼，故先需至門診由醫師評估，倘若病人屬熱證體質，則不建議使用。此外，當下感冒、急性感染及皮膚過敏等病人，為避免發炎反應加重，也不建議使用，可擇日再由中醫師評估；另外，懷孕婦女與1歲以下幼童，因為體質性質易化熱上火，這兩類族群也不建議。

把握3大好時機 莫輕忽敷貼後注意事項

而因三伏貼是以藥物敷貼將陽氣透過皮膚進入人體，當日回家建議不要洗冷水澡，期間也不要飲食冰飲、生冷瓜果等，以避免寒邪入內，抵銷原本施予的陽氣補充；飲食方面，應以清淡為主，不建議燥熱食物，避免辛辣、油膩等食物，以免出現上火症狀。

莊照宇總醫師提醒，敷貼三伏貼過程，若出現皮膚搔癢、紅腫、起水泡者，可能是個人皮膚特質對於中藥敷貼藥物產生過敏反應，此時應立即移除三伏貼，並根據症狀塗抹適當的外用藥膏。

今年奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部公布今(112)年夏季三伏貼灸的日期如下，敬請有需要的民眾把握機會治療。

「初伏」：112年07月21日(五)～112年07月29日(六)

「中伏」：112年07月31日(一)～112年08月09日(三)

「末伏」：112年08月10日(四)～112年08月21日(一)

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資料來源：健康醫療網

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