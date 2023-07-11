我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

這六種食物傷牙齒 少碰為妙 咖啡竟也上榜

編譯陳韻涵
牙醫提醒，咖啡也是破壞牙齒的酸性飲料。（取材自Pixabay）
牙醫提醒，咖啡也是破壞牙齒的酸性飲料。（取材自Pixabay）

牙齒有多重要？研究顯示，牙齒健康與心血管疾病、甚至類風濕性關節炎息息相關，若有缺牙不止影響咀嚼，營養與生活品質都會出現問題，還會增加失智風險；牙齒，可說是守護人體健康的第一道關卡，談到牙齒健康，以下六大食物尤其傷害牙齒。

1.柑橘類飲品

柑橘類富含維生素C，對身體有益，但其酸性卻有害牙齒。亞利桑納州牙醫蓋斯特倫(Jossen Gastelum)在他的TikTok頻道上表示，柑橘會讓口腔酸度增加，「柳丁、葡萄柚等任何柑橘類水果，都會導致口腔內的酸鹼值降低，從而呈現酸性」，破壞琺瑯質。

牙醫建議，儘快吃完柑橘類水果不要在口中停留太久，吃完後可以喝水，平衡口腔酸鹼值並保護牙齒。

2.冰

喬州奧克斯塔大學一般牙科主任卡普哈特（Kim Capehart）表示，「許多人愛吃冰，這對牙齒也不好。」

低溫的冰對敏感性牙齒的患者造成的疼痛可能影響牙床。很多人喜歡直接咬冰塊，牙齒因此損壞的機率很高。

3.黏牙糖果

卡普哈特說，「我告訴患者，遠離酸的、黏的食物，這些食物對牙齒的傷害匪淺。」他舉例，太妃糖、焦糖、軟糖等，這些糖果碎屑會卡在牙縫，很難清理，容易導致蛀牙。

4.麵包和餅乾

卡普哈特表示，麵包和餅乾也很會卡牙齒，造成口腔問題，澱粉最終會變成醣，造成蛀齒。

麵包容易卡牙齒，澱粉最終會變成醣，造成蛀齒。（取材自Shutterstock）
麵包容易卡牙齒，澱粉最終會變成醣，造成蛀齒。（取材自Shutterstock）

5.蘇打水和能量飲料

蓋斯特倫表示，碳酸飲料顯然對牙齒有害，「汽水超級酸，酸度形同電池的鉛酸」。他以碳酸飲料以激浪(Mountain Dew)舉例，「長期喝這款汽水的患者牙齒通常有缺損，就像抽大麻的人一樣」。

他說，能量飲料也有害，「大多都含過量的糖，肯定對口腔沒有幫助，就算是無糖版本，其酸度也對牙齒不好」。醫生建議，喝高糖飲料最好用吸管，以減少接觸牙齒的時間。

長期喝蘇打水、能量飲品和甜茶等飲料，都會容易蛀牙。（取材自Shutterstoc...
長期喝蘇打水、能量飲品和甜茶等飲料，都會容易蛀牙。（取材自Shutterstock）

6.咖啡

卡普哈特表示，咖啡也是破壞牙齒的酸性飲料，無論是黑咖啡或有調味的咖啡飲品，而含糖咖啡更慘。

牙醫建議，每天正確刷牙兩次，有助平衡口腔酸鹼值，且要在攝取酸性食品後至少一小時刷牙，若是吃完東西馬上刷牙，會讓唾液無法發揮重新固化加強牙齒的作用，反而破壞琺瑯質。

另外，搭配牙刷與牙間刷，才能有效清潔牙縫。

咖啡 失智 喬州

上一則

乳房出血飄惡臭 一檢查竟末期「三陰性乳癌」 免疫治療延緩惡化

下一則

心臟病是頭號殺手 50歲開始「護心」不嫌遲 首要講究壓力管理

延伸閱讀

怪好喝？中國星巴克新口味濃縮咖啡 番茄、羅勒加進去

怪好喝？中國星巴克新口味濃縮咖啡 番茄、羅勒加進去
日本星巴克推新飲品「咖啡檸檬水」 無色卻有咖啡味

日本星巴克推新飲品「咖啡檸檬水」 無色卻有咖啡味
六種食物最傷牙齒 少碰為妙…除了糖果 還有什麼？

六種食物最傷牙齒 少碰為妙…除了糖果 還有什麼？
早上一杯咖啡

早上一杯咖啡

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
由於細菌容易在潮濕環境生存，夏天因容易出汗，加上水上活動增加，臨床觀察，女性私密處感染的比例也會提升。示意圖。（Getty Images）

洗澡後能用「吹風機吹乾私密處」嗎？ 專家解答：可用這方法

2023-07-08 05:27
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。（記者李易昌／翻攝）

童戴智慧手表為定位、聯繫？醫：恐造成這些負面影響

2023-07-04 05:00
(取材自健康醫療網)

心理生病了…情緒出現6狀況 可能是憂鬱症徵兆

2023-07-10 01:25
圖片來源 ／健康醫療網

李玟憂鬱症辭世 醫籲「5字急救指南」守住生命

2023-07-07 00:30
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

2023-07-04 02:00

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤