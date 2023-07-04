我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

費城西南部社區發生大規模槍擊案 4死4傷 槍手落網

就是想生氣 近五成女性有「經前症候群」 中醫這樣治

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

日前，一名年約30歲的王小姐在台灣柳營奇美醫院中醫部門診就醫，自述每個月總是有幾天特別容易心情煩躁，情緒莫名沮喪而且很容易生氣，同時伴隨著乳房脹痛、下腹脹痛、頭痛以及四肢水腫等不舒服的症狀。經醫師詳細詢問後，發現這些症狀總是在月經來之前，而隨著月經來了之後，一切又恢復了正常，這就是典型的經前症候群。

47%女性經前症候群 3~8%產生「經前不悅症」

柳營奇美醫院中醫部醫師簡珮珊表示，經前症候群的定義是在月經來潮前約一周出現，症狀包含生理上的身體浮腫、肌膚敏感、便秘、脹氣、胸部脹痛、頭暈、腰痛等，以及心理上的焦煩、生氣、易怒、憂鬱、無法集中思想等，嚴重時會使工作及人際關係受到影響，通常症狀在月經來潮後開始消退，並在月經來潮一周內完全消失。根據統計，約47%的女性有經前症候群的困擾，其中更有3~8%的人會嚴重到產生經前不悅症（premenstrual dysphoric disorder, PMDD），表示症狀已經嚴重到對日常生活造成實質影響。

中醫治療處方多元 依據證型分四大類

中醫依據不同證型做不同的治療，最常見的為「肝氣鬱結型」，是指平時容易緊張焦慮，經前焦躁易怒更加嚴重、胸部悶脹、乳房脹痛、胃口不好，治法以疏肝解鬱，理氣散結，處方可選用逍遙散來治療。

第二種為「肝腎陰虛型」，症狀常有經前易煩熱、夜睡不安、手足心煩熱、口乾，治法須滋養肝腎，育陰清熱，處方可選用知柏地黃丸加減來治療。

第三種為「氣滯血瘀型」，此類型的人在經前或經期常有頭痛、腹痛、肢體不定處疼痛、經前面貌及肢體腫脹、經色紫黯、血塊多，治法以理氣行滯，活血養血，處方可選用血府逐瘀湯加減治療。

第四種為「氣血虛弱型」，可見月經顏色淡質稀、經期時眩暈，或平時腸胃功能欠佳，經前易疲倦、腹瀉、胃口不好，治法須補益氣血，健脾和胃，處方可選用補中益氣湯或六君子湯加減來治療。

補充鈣質及維他命B6 情況嚴重需就醫治療

另外，根據美國婦產科學院的建議，生活型態的改變也是一個很重要的治療方式，因為經前症候群是一種週期性的症狀，因此到了接近症狀發作的這段期間，應該避免攝取咖啡因、戒菸酒、規律的運動與營養補充如鈣質、維他命B6等，以及保持充足的睡眠，都有助於經前症候群的緩解。

簡珮珊醫師提醒，經前不適程度較嚴重，甚至已嚴重影響生活機能，建議應尋求醫師幫助並積極治療，讓每個月必經的過程不再如此難熬！

【延伸閱讀】

貪吃寒涼生魚片子宮肌瘤易上身　婦科名中醫溫上針灸保子宮

子宮頸抹片檢查前要注意哪些？篩檢異常怎麼辦？　子宮頸癌篩檢一次看！


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58349


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

篩檢 咖啡

上一則

學者：聽損未矯正 大腦病理變化恐加速、失智風險增

延伸閱讀

謹防老人摔倒

謹防老人摔倒
軟化血管降血脂 中科血管清獲中醫稱贊

軟化血管降血脂 中科血管清獲中醫稱贊
谷愛凌曝史丹福大一課程拿到「全A」還選了中醫課程

谷愛凌曝史丹福大一課程拿到「全A」還選了中醫課程
經前症候群惱人 中醫處方助緩解

經前症候群惱人 中醫處方助緩解

熱門新聞

護理師出身的洪姍溆協助很多人成功減重，還出版「享瘦指南」一書，教人減重。（取材自洪一姐廚房臉書）

減重不難 體重管理師：掌握原則就能不挨餓又不復胖

2023-06-28 05:37
（圖：健康醫療網提供）

房事別再提早「繳械」醫師：日常訓練是關鍵

2023-06-28 00:30
肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖為肝臟示意圖。（Getty Images）

猛爆性肝炎常「聽天由命」 換肝名醫曝引爆2大關鍵因素

2023-07-02 05:49
圖片來源 ／健康醫療網

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

2023-07-01 01:00
2022年十大癌症死因。（衛福部提供）

攝護腺癌、胰臟癌、卵巢癌死亡率漸增 早期多無症狀

2023-06-29 05:47
衛報29日報導，健怡可樂、冰淇淋與口香糖等數千種產品所普遍使用的人工甜味劑「阿巴斯甜」將被宣告為可能對人類存在癌症風險。路透

健怡可樂與冰淇淋都有用 傳「阿斯巴甜」將列為可能對人類致癌

2023-06-29 11:11

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往