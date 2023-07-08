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孕婦適量吃芒果 寶寶皮膚不會變差

江良誠
現在是芒果盛產季節風味極佳，營養師澄清，孕婦吃芒果不會影響胎兒，且富含營養素，孕期適量品嘗有助健康。（圖：台灣南投醫院提供）
現在是芒果盛產季節風味極佳，營養師澄清，孕婦吃芒果不會影響胎兒，且富含營養素，孕期適量品嘗有助健康。（圖：台灣南投醫院提供）

芒果香甜多汁風味佳，不過常有長輩經驗談，提醒孕婦「芒果有毒要少吃，以免寶寶出生後皮膚不好」。營養師澄清，芒果營養價值豐富，可促進腸胃蠕動，以防孕期便祕，又有豐富胡蘿蔔素，讓孕婦眼睛更健康，適量食用芒果不會影響寶寶皮膚。

台灣衛福部南投醫院營養師黃淑敏說，芒果有毒會導致過敏的說法，是因芒果屬於漆樹科，含有較多生物過敏原，例如芒果樹枝液含有「漆酚」、芒果果皮含有「間苯二酚」等，會讓少數人過敏，過敏者可能會出現氣喘、蕁麻疹或皮膚炎等症狀。

其實芒果是營養豐富水果，依據食藥署食品營養成分資料庫指出，每100公克的愛文芒果平均熱量約50kcal，並含有維生素A 、ß-胡蘿蔔素、維生素C、葉酸27.1 ug、膳食纖維0.9 g、鉀106 mg等，營養成分相當多，加上含有高鉀離子，可避免血壓過高。

黃淑敏說，適量品嘗芒果好處多多，ß-胡蘿蔔素於體內會轉換成維生素A，而維生素A，可以維持眼睛健康及昏暗光線中的視力，協助免疫系統正常運作；膳食纖維有助於腸胃蠕動、順暢排便；鉀則可以穩定血壓。

芒果由於ß-胡蘿蔔素豐富，吃過量可能會導致其滯留體內，而短暫出現身體變黃等症狀，此外，芒果含糖量每100公克約10至15公克，糖尿病、腎臟病患者應酌量食用不要過量，避免造成身體負擔。（江良誠）

過敏 血壓 便祕

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