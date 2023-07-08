我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

布林肯、葉倫接連訪北京 中學者解讀：效用可疑的對話

月經亂誤以為更年期 竟驗出子宮頸癌

游振昇
台灣李綜合醫院婦產科醫師張文榮提醒，婦女要做子宮頸抹片檢查。（記者游振昇／攝影）
台灣李綜合醫院婦產科醫師張文榮提醒，婦女要做子宮頸抹片檢查。（記者游振昇／攝影）

婦人進入更年期月經會不規則，如果持續出血逾一周，或不到21天又再度出血，醫師建議要就診。台中大甲李綜合醫院婦產科醫師張文榮表示，門診中有位婦人子宮不規律出血，自行推測應該是更年期就拖著不就醫，出現痛的症狀因為害羞難以啟齒丟著不管，最後就醫診斷出子宮頸癌。

張文榮指出，依臨床資料顯示，女性大約在45歲到52歲期間，因荷爾蒙分泌逐漸減少進入更年期，在這段期間，經期開始不規則，他提醒，如果月經時間超過一個禮拜，或是不到21天又來，建議就醫比較好，或是已經停經一年以上，卻突然再出血，更是不能拖，一定要到醫院求診，避免出現子宮頸或子宮內膜的病變。

張文榮說，門診中曾有一名婦人不規則的出血，但是礙於個性比較害羞，遲遲不願到醫院就診，後來忍痛到不能再忍，才在家人陪同下就醫，檢查發現罹患子宮頸癌。他提醒，遇到婦女疾病千萬不能難以啟齒，一定要在第一時間發現異狀後馬上就醫，才不會讓病情更嚴重。

依台灣衛服部國民健康署資料顯示，子宮頸抹片檢查可以發現97.3%的子宮頸癌前病變及早期(0-1期)子宮頸癌個案，早期子宮頸癌的5年存活率高達9成以上，到第4期則驟降至僅2成，因此，張文榮提醒女性千萬要定期做子宮頸抹片檢查。

張文榮說，有些少數的子宮頸癌是抹片檢查不出來，屬於靠內側的子宮頸管，只要有異常出血的徵狀，千萬不能拖，不要以為停經後再出血自認為是「回春」，事實上是婦癌的警訊，必須到醫院做更詳細的檢查，便能提高治癒率。

上一則

洪曉蕾疑因扁桃腺發炎插管急救 醫曝「這情況」恐致命

延伸閱讀

晚婚趨勢增 醫師：5族群適合凍卵

晚婚趨勢增 醫師：5族群適合凍卵
經前症候群惱人 中醫處方助緩解

經前症候群惱人 中醫處方助緩解
養生／更年期易缺鐵 適量吃紅肉

養生／更年期易缺鐵 適量吃紅肉
月經來血3個月不止 揪出子宮頸原位腺癌

月經來血3個月不止 揪出子宮頸原位腺癌

熱門新聞

李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟憂鬱症辭世 醫：提早就醫別中斷治療避憾事

2023-07-05 14:57
智能手表爆炸自燃，男童右手臂2度燒燙傷恐須植皮，引起家長恐慌。（記者李易昌／翻攝）

童戴智慧手表為定位、聯繫？醫：恐造成這些負面影響

2023-07-04 05:00
肝臟無痛覺神經，常被稱作「沉默器官」，建議進行B、C型肝炎篩檢，以便早期診斷及治療。圖為肝臟示意圖。（Getty Images）

猛爆性肝炎常「聽天由命」 換肝名醫曝引爆2大關鍵因素

2023-07-02 05:49
圖片來源 ／健康醫療網

成年人也須注意肌少症前期「力弱症」 快用3項目自我檢測

2023-07-01 01:00
(取材自健康醫療網)

50歲手麻筷子拿不穩 竟是「1地方退化病變」惹禍

2023-07-03 01:25
兒茶素功效多，不但能幫助人體消耗熱量、降低壞膽固醇，還能預防心血管疾病。（取材自ingimage）

助燃脂減肥 兒茶素有4功效

2023-07-04 02:00

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別