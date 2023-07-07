流汗吹冷氣易中暑 中醫2招緩解不適

台灣大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，中醫學中所說的中暑可以區分為陽暑與陰暑。（圖：大里仁愛醫院提供）

炎炎夏日，常有人頂著大太陽外出辦事，流了滿身汗一回公司就吹冷氣，還會喝杯冰涼冷飲解渴，下午就開始頭暈頭痛、煩躁噁心，非常不舒服。中醫師說，這很可能就是中暑了。

台灣大里仁愛醫院中醫科主任洪怡錂說，中醫學 中所說的中暑可以區分為陽暑與陰暑：

1.陽暑：大量流汗後，體內津液大量流失，未及時補充水分與電解質，營衛失調，此時應該以生津止渴、清熱消暑為主，常用西洋參、玉竹、麥門冬、淡竹葉等藥物。

2.陰暑：因熱導致微血管擴張與毛細孔大開以散熱，卻因遇寒使毛細孔閉合，濕熱積於體表難以散出，而出現頭痛頸背肌肉 、緊繃、身體沉重乏力等症狀。或因大量冷飲損傷脾陽，導致濕邪不化，而出現噁心嘔吐、食慾不振、排便黏糊等症狀。此時應以解表消暑、化濕和胃為主，可用葛根、升麻、白朮、陳皮等藥物。

洪怡錂說，夏天可以使用烏梅、薄荷、麥門冬、沙參、玉竹、桑葉、淡竹葉等藥材泡點清涼生津的茶飲，幫身體補充水分、疏風清熱。除了用藥以外，刮痧也是中醫常用來處理中暑的好方法。建議選擇肩背部與後頸部等肌肉豐厚處、太陽經與督脈循行區域進行刮痧，而皮膚較薄與重要血管經過的地方（如頸部前方）則不宜刮痧，以免發生危險。

醫師建議，夏天可以使用烏梅、薄荷、麥門冬、沙參、玉竹、桑葉、淡竹葉等藥材泡點清涼生津的茶飲，幫身體補充水分、疏風清熱。（圖：大里仁愛醫院提供）

她說，全球氣候驟變，近年來更是經常出現破紀錄高溫 ，大家更應注意環境的通風與水分的補充。尤其是體質較差、體溫調節不良的老人與小孩更需要特別注意，以防熱傷害的發生。