學會靜坐 舒緩身心壓力

醫師提醒，透過靜坐可將各種雜念放下，好好充電恢復自身健康。（取材自Unsplash）

現代人生活壓力大，下班後仍受各種事物所擾，心中有許多雜念因為無法獲得適當的休息，導致負面情緒、壓力等逐漸累積，進而對身體產生了影響；此時，民眾或許可以嘗試藉由靜坐，讓身心獲得平靜，以恢復精神及健康。

台灣中醫師李深浦表示，自己從11歲開始學習靜坐，至今已持續了73年從未停止這項習慣，現在的他身心都維持相當健康的狀態；不過他也坦言，起初學習靜坐時還是會胡思亂想，無法安靜下來，一直到28歲才領悟到靜坐的核心。

別用思想控制雜念

相信許多民眾在嘗試靜坐的時候，也和過去的李深浦一樣不知道該如何著手。李深浦說，其實靜坐要用「做的」，而不是用「想的」，一旦你「想」著要去控制雜念時，其實就已是在走「隨意神經」的路線。

人的神經系統分為隨意（體神經）跟不隨意神經（自律神經），所謂的「隨意神經」是指可以靠意識發號指令去控制的神經，例如：骨骼肌的運動、軀體的動作等都是由隨意神經所控制。至於「不隨意神經」，則像是自律神經，支配身體心跳、體溫、消化等不可經由意識控制的功能。

李深浦提到，隨意神經是掌管肉體的神經，而自律神經掌管很多事，包括組織、肝、肺、心、腎等內臟的能量，或是組織代謝的能量。很多人不了解靜坐靠自律神經或隨意神經有什麼差別；對此，李深浦以禪學中的「神秀」來比喻隨意神經，「惠能」來比喻自律神經。

他指出，惠能說「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」；而神秀則說「身如菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，靜坐若學神秀抑制雜念其實並不正確，因為不去想其實也是一種想。

學會感受地心引力

李深浦28歲時，注意到人靜坐久了會難受、打瞌睡，其實是因為肉體受制於地心引力。他表示，因此靜坐應該要先懂得地心引力，跟地心引力連線在一起，和自身的重量合而為一。

李深浦說，地心引力其實是可以讓人整個沉澱下來，讓手歸手，腦歸腦，心歸心，使能量各復歸其根。靜坐就是把眼睛閉起來，頭腦放下、全身放鬆，將身體交給地心引力，恢復身體的健康，也能恢復腦筋的靈活，經過10分鐘、15分鐘，體能已經恢復差不多四、五成。

放鬆有助身體運氣

靜坐可以讓心沉澱下來，將心中雜念放下，使身心都獲得一段休息、充電的時間。此外，李深浦提到，人體內有水，當人老了以後，由於體內能量不足沒辦法將水變成氣體傳送到上半身，所以就會有乾眼症、腦遲鈍、口舌乾燥等問題出現，而靜坐就可以補強這一塊。

李深浦說，當人在無形中全身放鬆，跟著引力下走，體內就會產生一股熱量，這股熱量會將喝進去的水、膀胱的水、丹田的水，慢慢氣化上來，得了氣後，啟動了身體的運轉，身體就會比較輕鬆。

雖然人要生活、要賺錢、要工作，但也要懂得適當的休息。李深浦呼籲，人做事要有時間性，下班時間是為了讓人恢復身體的健康、恢復腦筋的靈活，民眾可透過靜坐將各種雜念完全放下，好好充電恢復自身健康。

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