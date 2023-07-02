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泡錯澡反而睡不好 注意2關鍵 醫曝最佳溫度、時間

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現代人生活壓力大常常睡不好覺，有些人會嘗試在睡前泡澡放鬆一下，認為這樣有助於睡眠，不過要小心，泡錯有可能會讓人睡得更差。張益豪醫師在臉書發文提醒，民眾如果想要睡個好覺，應注意溫度、時間兩大關鍵。

泡太熱、太久會影響睡眠

許多研究都證實泡澡可以改善許多身心問題，尤其是泡熱水澡，可以放鬆身體、舒緩肌肉痠痛、促進血液循環、減少壓力等，但是如果想睡個好覺，泡熱水澡時水溫可不能太高。

張益豪醫師表示，用太燙的熱水或者泡太久，反而會活化交感神經，造成交感神經興奮而影響睡眠，建議泡澡溫度最好在38－40度，泡澡時間落在10－15分鐘即可。

睡前90分鐘泡才正確

此外，泡澡的時間點也要注意。張益豪醫師提到，泡澡時身體核心溫度會上升，當人泡澡15分鐘後起身離開，身體便會透過循環與周邊皮膚散熱，大約90分鐘左右核心溫度慢慢下降時，就會有睡意產生。

運動完想睡覺也是相同的道理，張益豪醫師表示，運動時核心溫度會上升，90分鐘左右體溫緩慢下降時，也會有一定的睡意產生，所以有些人早上晨跑完反而會很想睡覺，不過當然有些人卻不會，這是因為運動會有腦內啡多巴胺分泌，所以就要看人對哪個物質比較敏感而異。

因此，張益豪醫師建議，如果想透過泡澡助眠的話，可以在睡覺前90分鐘依照建議的溫度、時間正確地泡澡，至於運動的部分，則需要民眾挑選適合自己的時間點來運動。

淋浴VS.泡澡依時段運用

但是，有些民眾生活忙碌，常常因為不得已要到睡覺前一刻才有時間洗澡、泡澡，張益豪醫師表示，如果有睡覺前一刻才洗澡、泡澡的習慣應該盡量改掉，或是就別泡澡了，改成「快速淋浴」就好，依時段靈活應用泡澡、淋浴。

不過，張益豪醫師提醒，快速淋浴一樣要記得別用太高溫的水淋浴，水溫38度即可，不然一樣會活化交感神經影響睡眠。

資料來源：張益豪醫師臉書IG想睡好？泡澡竟然有技巧

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58329


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