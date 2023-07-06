吃辣減肥 有4大好處

辣椒富含「辣椒素」，經研究證實，吃辣可以幫助提高新陳代謝，並加速脂肪的代謝。（本報資料照片）

「吃辣椒可以幫助減肥嗎？」營養師張家祥（Ricky）在部落格發文說明，辣椒富含「辣椒素」，經研究證實，吃辣可以幫助提高新陳代謝，並加速脂肪的代謝。不過他也自曝曾嘗試「塗辣椒減肥法」，結果皮膚痛到宛如燒燙傷，連碰冷水都痛！呼籲民眾不要誤信偏方，且適量攝取就好，真正的減脂關鍵還是熱量赤字。

１辣椒富含多種營養素

45克紅辣椒的營養成分：18大卡、0.8克蛋白質、0.2克脂肪、3.9克碳水化合物、0.7克纖維。並含有維生素 C、維生素 A、維生素 B6、維生素 K、鉀和鎂等。維生素A可以幫助增強免疫系統、骨骼健康，維生素C對膠原蛋白的生成跟鐵質的吸收也有幫助。

２辣椒素可抗炎和抗氧化

增加代謝消耗是減肥中很重要的一個關鍵。吃進辣椒時，辣椒中的辣椒素就會大量產熱，促進新陳代謝、刺激血液循環，幫助減肥跟燃燒脂肪。高劑量補充辣椒素會帶來多種益處，包括：緩解疼痛、提高運動效果、降低血糖 水平。研究顯示，辣椒素具有抗炎和抗氧化特性。

３富含植化素

除了辣椒素，辣椒還含有更多的保護性植化素，具有抗氧化和抗炎作用。辣椒有：類黃酮、維生素C、類胡蘿蔔素，這些植化素都可能有助於防止氧化所引起的細胞損傷。吃富含抗氧化劑的食物（如辣椒）的飲食可以幫助促進增強身體的抗氧化防禦能力，可以預防，例如心臟病 ，並可能有助於延長你的壽命。

４無需加鹽即可作為食物調味

食用過多的鹽對健康造成損害，甚至可能增加罹患高血壓 的風險。改為使用辣椒來調味食物，可以幫助減少鹽的攝入量。一項研究發現，當參與者在湯中加入辣椒時，他們比較不會想吃鹽，而且不那麼飢餓，但是在食用辣椒後，似乎更想吃甜食和脂肪。

吃辣減肥原理

一項研究證實，吃辣椒能助於減肥，是因為辣椒素可以提高運動表現的效果，並提升了身體代謝脂肪的速度，還可以增加飽足感，所以辣椒確實是能夠幫助減脂。

張家祥提醒，只單靠吃辣是不會有減脂功效的，它就像是催化劑一樣，當吃了含辣椒的食物，可以幫助增強運動表現，進而提高整體的代謝量，還可以加速脂肪代謝，這樣才有辦法幫助減脂，所以說主要還是要靠飲食跟運動才是減脂的重點，吃辣都是輔助品。

也有研究顯示證實，每天攝取3mg辣椒素，大約可以提高大約50大卡的基礎代謝率，以辣椒粉的辣椒素含量來看，大概1.8克的辣椒粉，就會有3mg的辣椒素。辣椒雖然能夠提高燃脂的效果，但效果也是有限的，不建議攝取過辣。

雖然市面上有蠻多相關的補劑，專門幫助促進新陳代謝的保健食品，都是以辣椒素去製成的，不過裡面除了含有辣椒素，通常還會有像是咖啡因、兒茶素，所以不只有辣椒才有這樣的效果。

辣椒「塗」身體 恐傷害皮膚

張家祥坦言，自己以前為了減肥，嘗試了「用辣椒塗身體再用保鮮膜包起來」，他回憶：「當時身體確實冒汗了，但接著就像燒燙傷一樣，我的皮膚非常的痛，連碰冷水都痛，我才覺得不對勁，根本就是皮膚受傷了。」

他表示，塗辣椒減肥法跟覺得流汗等於減脂的迷思一樣都是錯誤觀念，因為流汗減的體重大部分都是脫水，補充水分後體重又回來了。當時為了減肥不擇手段，失敗好幾次又花錢，最後還是苦到自己。不過也是因為經歷了這些錯誤的減肥法跟觀念，決心考上營養師，跟民眾分享正確的減脂概念與知識。

這些人不適合吃辣減肥

張家祥最後呼籲，吃辣可以幫助減肥，但如果沒有做到熱量赤字，想瘦一切免談。辣椒只是幫助減肥的輔助器，真正的減脂關鍵還是熱量赤字。而且辣椒刺激性較強，吃太多可能反而會導致胃穿孔或十二指腸潰瘍等狀況，所以如果本身胃就不太好、容易有胃食道逆流的人，就不建議為了減肥提升代謝而堅持吃辣椒。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/）