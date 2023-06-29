意識混亂恐是缺維生素B1 醫：這些族群應當心

圖片來源 ／健康醫療網

一名65歲女性被帶至急診，因為被家人發現近一週都關在房間不出門，也鮮少說話，該患者平時有規則飲酒的習慣，且多年前曾因嚴重的胃潰瘍做過部分胃切除手術。神經學檢查發現患者意識混亂，兩側眼球無法順利外展，後續腦部核磁共振則在雙側視丘及下視丘有異常訊號，確診為魏尼凱氏腦病(Wernicke’s encephalopathy)，治療上給予高單位維生素B1後其症狀有逐步改善。

嚴重缺乏維生素B1 「魏尼凱氏腦病」以腦變表現

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科醫師許家綸說，維生素B1作為一種輔酶，在身體的能量代謝中扮演重要角色，嚴重缺乏會導致能量利用障礙，而大腦正是身體中需能最高的器官，因此常以腦變表現，即所謂魏尼凱氏腦病(Wernicke’s encepha lopathy)。

酒癮族群最常見 出現意識改變、步伐不穩現象

許家綸表示，魏尼凱氏腦病(Wernicke’s encephalopathy)酒癮族群最為常見，但任何有潛在營養不良的都應留心，舉凡做過腸胃切除手術、癌症 化療、嚴重孕吐、本身有慢性感染或發炎疾患者；

臨床上會有意識改變、步伐不穩、伴隨眼球移動不能或者眼振等現象，倘若沒能及時治療，有機會留下長期的後遺症，如記憶障礙、虛談…等，此時在醫學 上我們將其稱為高沙可夫症候群(korsakoff’s syndrome)。

補充口服維生素B1 降低罹病風險

醫師提醒，上述這些族群若無法在平時生活達到均衡的飲食，建議可以另外添加口服的維生素B1作補充，以降低罹病風險。

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資料來源：健康醫療網

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