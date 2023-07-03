耳朵癢是耳屎太多？6大原因、4招緩解

耳朵癢不一定是耳屎太多，若太常用外物亂掏耳朵，不僅無法紓解耳朵癢的症狀，還可能造成耳道受損。（本報資料照片）

不管男女老少或多或少都曾有耳朵癢情形發生，一旦耳朵搔癢，不少人會忍不住伸手抓個幾下，有些人還會認為是自己耳屎過多，直接拿起掏耳棒開始挖耳屎，結果愈挖愈癢。本文將為您整理耳朵癢6大原因，並提供舒緩耳朵不適的方法。

多數人以為耳朵癢是因為耳屎太多，其實會造成耳朵癢的原因很多，若搞錯原因，過度用手指或掏耳棒挖耳朵，反而會適得其反。常見的耳朵癢原因有：

1、耳屎太少或太多

很多人有定期用掏耳棒等硬物掏耳朵的習慣，但這麼做不只會損壞外耳道皮膚，如果一下子把耳屎挖得太乾淨，外耳道的皮膚還容易變得太乾燥，而引起耳朵癢症狀。

一般來說，耳屎不需要特別清潔就會從耳內自行排出，但如果耳屎累積太多未排出，或者在挖耳屎時不小心將其往內送，也會因此造成外耳道阻塞，並刺激外耳道神經，而出現搔癢的症狀。

2、耳朵發黴

耳朵發黴又稱作「耳黴菌病」或「黴菌性外耳炎」，意指耳道遭到黑麴菌與白色念珠菌等黴菌感染，通常好發於頻繁掏耳朵、處於氣候高溫 潮濕、免疫功能低下、慢性中耳炎、因外耳炎常局部使用類固醇或抗生素等類型的病患。

一旦耳朵發黴，耳朵除了會搔癢難耐，還可能流出濃稠物、疼痛、悶帳不適等，而且耳黴菌病容易復發，易造成患者長時間耳朵不適，應盡快至耳鼻喉科就醫治療。

3、外耳炎

炎炎夏日，許多人為了消暑會游泳或參與水上活動，但如果耳朵接觸到不乾淨的水域環境，且沒有在戲水過後清潔、擦拭乾淨，就容易因致病菌感染，而罹患外耳炎。

此外，如果經常挖耳朵或配戴長期未清理的耳機，也可能降低外耳道對致病菌的防禦能力，進而引發外耳炎。

此類病患不僅會感到外耳搔癢、疼痛，耳內的分泌物也會因此增加，嚴重還可能導致耳殼周圍紅腫、頸部淋巴結腫大或發燒等症狀。

4、神經性耳癢症

耳朵由迷走神經與三叉神經分布在內，若患者長期處於壓力過大、焦慮或憂鬱的情緒，而出現自律神經失調，就可能患有神經性耳癢症。雖然其耳朵外表看起來正常，但可能會因此造成此類病患的耳朵不時產生搔癢感，且感受異常強烈，不過不會有聽力障礙或耳朵疼痛的症狀。

5、皮膚過敏

如果患有異位性或脂漏性皮膚炎等皮膚病，也會因皮膚過敏，而有耳朵、鼻子、眼睛等部位搔癢的症狀，建議有此類問題的病患應及早就醫檢查、對症下藥，即可早點擺脫惱人的不適症狀。

6、過敏性鼻炎

過敏性鼻炎主要是因吸入花粉、塵蟎等過敏原或攝取特定食物所致，典型症狀除了包括鼻子癢、流鼻涕、鼻塞、喉嚨發癢或眼睛紅腫，耳朵也可能出現異常的搔癢感。

正確舒緩耳朵癢方式包括請醫師清潔、清理耳機、手掌輕揉耳朵外部或冷敷，以及盡早就醫檢查這四個方法。

若想避免耳朵癢，建議平時洗澡或游泳後，應保持耳朵內部乾燥，以防黴菌滋生；也不要經常隨意用手指或髮夾、原子筆套等物品挖耳朵，這麼做不僅會使耳道皮膚傷痕累累，表皮層不斷增厚，形成濕疹，若耳道再遭到葡萄球菌感染，長出耳疔，還會讓你痛到不行。

因此，為了防止出現上述的狀況，下次耳朵覺得搔癢的時候，不妨用手掌輕揉耳朵外部或冷敷，但若試了幾次後仍未改善，則應及早就醫、對症下藥，以免耳朵出現更嚴重的症狀。

此外，平時配戴的耳機也應定期清潔，才不會使耳道遭致病菌感染，而罹患外耳炎；若覺得耳內的耳屎過多時，建議不要隨意使用掏耳棒或小工具挖耳朵，不妨至耳鼻喉科請醫師協助清理耳垢，以防耳道損傷，造成耳朵搔癢的症狀，甚至引發聽力受損的嚴重後果。(本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=58574)