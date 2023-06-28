房事別再提早「繳械」醫師：日常訓練是關鍵

（圖：健康醫療網提供）

24歲小傑（化名），因房事上常遇到提早「繳械」情形而備感困擾，在女友陪同下主動前往醫院就診。經初步檢查發現包皮過長問題，手術切除後，透過口服藥物、噴劑治療，雖有改善延時，仍希望繼續追求更好的表現。因此後續在醫師建議下施作陰莖背神經阻斷手術，並搭配正常生活的飲食作息，與持續日常神經敏感度訓練，才終於重拾理想「性福」時光。

根據台灣男性學暨性醫學 醫學會進行《2022性生活認知與滿意度》調查顯示，高達7成民眾對目前性生活並不滿意；根據同項調查顯示，影響性生活滿意度的關鍵，相較女性較重視性愛前戲，男性更看重陰莖勃起硬度或「持久度」。然而根據文獻資料顯示，台灣男性早洩盛行率約達17%。

讓愛更持久 醫師：日常訓練是關鍵

臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師陳偉傑表示，常見早洩原因，可分為原發性與次發性兩大類。前者與血清素分泌異常有關；後者則可能是個人求好心切，或與伴侶相關的壓力等導致情緒波動，進而影響生理表現。目前臨床治療，主要可透過「事前」使用口服藥物、塗抹藥劑等來幫助病人，有效提升性福品質。但若希望在降低藥物使用後仍能交出漂亮成績單，就須從日常訓練下功夫。

臺北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師羅詩修指出，射精是一種由性高潮反射的生理機制，當男性習慣追求快速達到高潮，腦會習慣這樣的刺激，久而久之造成提前射精的敏感問題，而敏感問題可以透過日常訓練，提升神經閾值延後擊發時間。常見方式如練習深蹲，訓練骨盆肌肌肉 強度；近期亦有應用高頻微電流技術的訓練器，透過抑制觸覺傳導，幫助男性改善性敏感度進而達到延時，民眾可依照個人需求，諮詢專業後選擇適合自己的日常保健方式。

健康生活助「性」就醫治療是王道

兩位醫師提醒，男性性功能保健，仍需從均衡飲食、多運動、擁有充足睡眠時間做起，加上與伴侶維持良好關係與溝通，也是影響性生活滿意度的重要因素。平時可透過持續自主訓練，不斷精進自我；但若出現性生活不協調，或勃起功能障礙、早洩等問題時，切勿諱疾忌醫或聽信偏方，應積極就醫諮詢，接受專業治療，才能改善親密關係，繼續享有幸福時光。

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資料來源：健康醫療網

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