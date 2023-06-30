「預防、篩檢、治療」 3關鍵戰勝乳癌

預防乳癌應把握「及早預防」、「及早發現」、「及早治療」三個關鍵。（Getty Images）

根據統計顯示，乳癌發生高峰為45-69歲，預防乳癌應改變生活型態、遠離致癌 因子，並定期乳癌篩檢 ，早期發現早期治療，才能避免乳癌對身心、生活等造成更大的影響。

女性應把握三個及早預防乳癌。台灣乳房醫學 會曾令民醫師也提到，戰勝乳癌有「預防、篩檢、治療」三要點，尤其現代人多未婚，傳統保護因子不在的情況下，又受到生活型態、環境汙染、飲食型態及食安問題（塑化劑）、生活作息等影響，更要注意乳癌的發生。

根據台灣國健署資料顯示，乳癌標準化發生率呈現上升趨勢，死亡率也有小幅上升，每10萬人就有82.1人罹患乳癌，每日約有42人罹患乳癌、約8人死於乳癌。國健署提醒，預防乳癌把握「及早預防」、「及早發現」、「及早治療」三個關鍵：

及早預防：遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡，養成健康生活型態、規律運動、維持理想體重，並適度釋放身心壓力。

及早發現：符合資格的婦女要定期接受篩檢，以便能早期發現病變組織。

及早治療：一旦篩檢結果異常，應儘速接受後續診斷與治療，早期乳癌治療預後佳，五年存活率高達九成。

而要戰勝乳癌「預防、篩檢、治療」三要點很重要，不過這三部分分別該怎麼做呢？曾令民整理出以下重點：

預防：多運動、控制體重；避免太晚生育、親自餵母乳；少攝取高脂肪食物；戒菸、少喝酒；心情放鬆、減少壓力、避免熬夜生活。

篩檢：即使沒有症狀或是良性乳房囊腫，成年女性也應定期檢查，不可輕忽。

治療：乳癌早期治療，治癒率高；新藥輩出，乳癌晚期仍能保有希望，應積極治療；改變不良的生活型態。

改變生活型態、遠離致癌因子預防乳癌，並定期乳癌篩檢，早期發現早期治療，才能避免乳癌對身心、生活等造成更大的影響。

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