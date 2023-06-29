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普洱茶富含「消脂素」 抗肥胖、抗流感 還有3種新功效

健康醫療網
曾志正教授表示，普洱茶富含「消脂素（strictinin）」，具有抗病毒、抗菌等功能，可以達到抵禦外來病源的防身效果。（本報資料照片）
曾志正教授表示，普洱茶富含「消脂素（strictinin）」，具有抗病毒、抗菌等功能，可以達到抵禦外來病源的防身效果。（本報資料照片）

許多人靠喝茶養生，尤其普洱茶更是常常被推薦的茶種之一。過去就有許多研究表示普洱茶對身體益處多。而近日，台灣中興大學研究又發現普洱茶有3個新功效，其中，更發現含「消脂素」的普洱茶可以抑制乙型冠狀病毒活性，有助於對抗病毒、抗菌。

中興大學生物科技學研究所製茶產學聯盟主持人曾志正講座教授的研究團隊在國科會支持下針對茶飢素、消脂素的保健功效進行研究，取得許多成果並在近期發表十餘篇國際論文。

研究團隊發現有些茶葉含有茶飢素、消脂素，他們認為含茶飢素與消脂素的茶品可視為機能性素材，將台灣茶產業提升到醫療保健應用。曾志正教授表示，其中普洱茶富含「消脂素（strictinin）」，具有抗病毒、抗菌等功能，可以達到抵禦外來病源的防身效果。

「消脂素（strictinin）」普遍存在於植物、茶樹中，不過含量不多，常常僅有遠低於1%的微量成分，然而目前知道唯一的例外是普洱茶樹。不同區域的普洱茶其消脂素含量差異甚大，一般約占2-5%，少數品系可以高過10%，取代兒茶素成為最主要的多酚成分。

普洱茶可視為獲取天然消脂素最重要的來源，而普洱茶也深受許多喝茶愛好者的讚譽，認為喝普洱茶有許多的好處、功效。研究團隊指出，基本上老饕們宣稱的各種功效，都在研究團隊以科學方式針對消脂素做功效評估時得到一致的驗證。

消脂素可說是普洱茶能被視為草藥的主要功效成分，而針對消脂素，目前研究團隊已發表了數項研究成果，認定其具有抗流感病毒、抗菌、抗肥胖、促進排便、防蛀牙等功效。

此外，曾志正教授的研究團隊又發現了3個新的功效。包含：

1.抑制乙型冠狀病毒：

因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），中興大學微生物暨公共衛生學研究所所長徐維莉特聘教授以同為乙型冠狀病毒（b-coronavirus）的鼠肝炎病毒做試驗。證實消脂素可以有效抑制乙型冠狀病毒，推測消脂素具有廣效非專一性的病毒抑制活性，對各式套膜蛋白包裹的病毒均有相當好的抑制效果

2.降尿酸預防痛風、減緩發炎增加益菌：

成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所陳容甄副教授經高尿酸老鼠模式試驗發現，餵食消脂素能有效抑制老鼠肝臟尿酸生成酶活性、降低血液中尿酸濃度，可預防痛風、減緩發炎反應，同時也改善腸道菌相，增加益菌、減少壞菌

3.減緩乾癬：

陳文英教授以類乾癬老鼠模式試驗發現，餵食消脂素能降低發炎、有效減緩乾癬程度，但也發現以普洱茶萃取複合成分（咖啡因、苦茶鹼、兒茶素、消脂素等）效果優於僅使用消脂素或其他單一成分，推論乾癬處理時，內服外敷使用複方成分應該優於單一成分。

不過，研究團隊指出，消脂素長時間暴露在超過158℉的環境下會被裂解，因此普洱茶不宜烘焙轉韻。此外，普洱茶來源不同，其消脂素含量差異度大，若要作為機能性保健應用，還需要逐批檢測分析。（本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/

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