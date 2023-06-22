我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

端午天氣炎熱出門小心中暑 5項防熱裝備不可少

記者李青縈／台北即時報導
若要在高溫下進行戶外活動，有3字訣「涼、補、心」，並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等防熱5裝備。（本報資料照片）
若要在高溫下進行戶外活動，有3字訣「涼、補、心」，並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等防熱5裝備。（本報資料照片）

台灣端午連假民眾出遊機會多，但近日高溫炎熱，若是在濕度高，汗水排不出體外，容易讓體感溫度升高、增加中暑風險。國健署長吳昭軍表示，若是在炎熱從事戶外活動有「涼、補、心」的3字訣，並且要準備5項裝備，減少熱傷害威脅。

端午節後，天氣變穩定進入了夏季節氣；中央氣象局也預估近日各地大多為高溫炙熱的天氣，而長時間待在戶外容易造成脫水、增加熱傷害風險。根據衛福部統計，今年統計至20日已經累計276人次熱傷害。

吳昭軍說，出門在外要有計畫性地適時水分，並且適時補充電解質液體，能避免脫水、低血鈉、抽筋等狀況，也要盡量避開上午10點至下午2點的時段外出。若要在高溫下進行戶外活動，有3字訣「涼、補、心」（保持涼爽、補充水分、提高警覺心），並準備「遮、鏡、涼、擦、補」等防熱5裝備。

1、「遮」遮陽帽或陽傘：選擇有防紫外線的遮陽帽或陽傘，避免陽光直射臉、耳朵及脖子，造成曬傷。

2、「鏡」太陽眼鏡：選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛與挑選適合臉型的款式，並注意鏡片品質及破碎的安全性。

3、「涼」涼爽透氣之衣物：穿著舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後，更換乾爽的衣服，以避免著涼或感冒。

4、「擦」擦防曬乳：依個人膚質及活動場合，選擇標有適當防曬係數的產品。並於出門前30分鐘均勻塗抹，如須長時間於陽光下活動時，應選擇防曬係數較高，同時具有UVA防禦效果的防曬產品，並適時補擦防曬乳。

5、「補」隨時補充水分：一般健康成年人每天至少喝2000㏄水，且不以酒精及含糖飲料取代水分，並且適時待在通風涼爽的環境下，讓身體降溫與休息，切記不要瞬間補充大量冰水或沖冷水澡等危險行為。

高溫 端午節

上一則

新冠患者呼吸衰竭快篩陰 台大醫：2類人須注意

延伸閱讀

端午節3天小長假 中國估1億人次出遊

端午節3天小長假 中國估1億人次出遊
端午粽香飄

端午粽香飄
端午節起源不是為紀念屈原？中國學者：跟這個觀念有關 　　

端午節起源不是為紀念屈原？中國學者：跟這個觀念有關 　　
端午「劫」…寧夏燒烤店氣爆31死 習近平指示搶救

端午「劫」…寧夏燒烤店氣爆31死 習近平指示搶救

熱門新聞

29歲男子嚴重車禍昏迷，在台南市立安南醫院接受經顱磁刺激治療後轉醒。（安南醫院提供）

男子車禍昏迷1年 竟因這項最新技術轉醒家人驚

2023-06-15 05:30
圖片來源 ／健康醫療網

一半男性60歲後會攝護腺肥大 醫列「前腺救援食物」解困擾

2023-06-16 00:30
（圖：健康醫療網提供）

注意身體3警訊 小心「膽道癌」拖成晚期

2023-06-21 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

長輩喝水常嗆到恐是「肌少症」 2簡易檢測評估診斷

2023-06-16 01:00
高醫岡山醫院籌設處一般及消化外科主治醫師吳柏宣。（高醫岡山醫院籌設處提供）

女子上腹悶痛狂吞胃藥無效 膽囊內滿是「魚子醬」狀膽結石

2023-06-21 05:49
彰化縣周婦罹患常壓性水腦症，手術後，大腦內部腦脊髓液過多消失。（彰化醫院提供）

跌倒跌出半年快速失智原因 手術幾乎恢復健康

2023-06-15 04:57

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費