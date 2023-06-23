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誰是腦中風高危險群？8危險因子自我評估 3招辨認跡象

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

根據台灣衛福部資料示，台灣人平均每42分鐘就有1人死於腦血管疾病（包含腦中風）。台灣國健署提醒，民眾應檢視自己是否有腦中風的8大危險因子，一旦符合其中3項就是腦血管疾病高危險群，應依據自身情形採取適宜的預防策略，降低腦中風風險，或尋求專業醫師協助。

腦中風有失能、致命危險 生活習慣會使風險增加

腦中風的發生通常非常急促，當腦部某區域血管阻塞或破裂，可能會造成大腦功能障礙，影響肢體功能、語言功能等，嚴重甚至可能有致命的危險。雖然現在醫療相當進步，但是根據衛福部資料顯示，腦血管疾病仍是國人十大死因之一，也是造成失能、失智最常見的原因。

而現在多外食，容易攝取高油、高糖、高鹽的食物，又常常久坐、不運動，長期下來更會增加血管病變的風險。國健署署長吳昭軍提醒，民眾積極培養良好的生活型態與慢性病自我管理，減少因中風而導致死亡與失能的風險。

腦中風8大危險因子 自我評估符3項屬高危險

而國健署也指出，腦中風有8大危險因子，民眾若符合3項高風險判斷指標就屬於高風險族群，應改變生活習慣，降低腦中風發生風險，包含：

血壓：＞140／90mmHg，或不知道自己血壓值的民眾

膽固醇：＞240mg／dl，或不知道自己膽固醇數值的民眾

有糖尿病 有心房顫動：因為心跳不穩定，且心跳速率過快又亂，導致心臟血液輸出量減少，更容易提高中風的機率。

如何發現腦中風？「微笑、舉手、說你好」3招辨認

民眾屬於腦中風高危險群，應注意自己是否有腦中風跡象，國健署表示，民眾可以透過臉部、手臂、說話等3方面辨認自己或身旁的人是否有中風的可能，包含：

臉部：「微笑」的時候，臉部兩邊不對稱

手臂：「舉手」雙手伸直時，有一隻手會垂下來

說話：「說你好」沒辦法講得很清楚

國健署提醒，若有發現上述任一情形，應儘快撥打「119」並記錄發生的時間，把握黃金搶救時間。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58223

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https://www.healthnews.com.tw

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