別輕忽紫外線 皮膚出現這些症狀可能已受到傷害

圖片來源 ／健康醫療網

紫外線對皮膚的傷害會導致光老化現象，例如皺紋、乾燥、色素不均、微血管絲增生，嚴重甚至產生皮膚癌；此外，紫外線也會造成皮膚曬紅、曬傷。隨著紫外線對皮膚表皮屏障的破壞愈來愈嚴重，就可能出現臉部容易泛紅的問題；而高溫 也容易導致皮膚出油加劇，從而產生青春痘。到底怎麼做才能夠擺脫這些皮膚困擾呢？

肌膚泛紅可分內外兩大因素

知名聯合診所皮膚專科林欣芃醫師指出，臉部潮紅的原因可分為內因性和外因性兩大類。「內因」是由患者原有的皮膚疾病、壓力或情緒因素、個人體質或遺傳因素引起的皮膚症狀，例如異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎和玫瑰斑(酒糟肌)等。而「外因」則是環境因素導致的臉部潮紅，最常見的是高溫和紫外線等影響。當暴露在炎熱環境中，或食用含有酒精、咖啡 因、辛辣等食物時，皮膚容易因血管擴張而變得潮紅。此外，使用過多保養品或不當的清潔方式會損害角質層屏障，也容易引起臉部潮紅，並促使蠕形蟎蟲增生。

臉部初期的潮紅症狀，若經常性地反覆發炎，血管會因過度增生而擴張，時間久了即失去彈性產生血管絲。通常這些症狀還會伴隨灼熱刺癢，在臉上形成暗紅的蜘蛛網，令人焦慮不安。

林欣芃醫師表示，若有紅痘疤的問題，主要是因為嚴重發炎的青春痘引起微血管增生、擴張以及個人體質因素導致，一般治療青春痘的外用酸類藥膏可改善角質代謝、刺激皮膚再生，但卻無法讓已經擴張或增生的血管消失。這時候可以使用心動光，選擇性的破壞血管病灶，減少微血管的數量，同時改善泛紅、血管絲增生等困擾。

肌膚亮「紅」燈 心動光解除危「肌」

林欣芃醫師提到，心動光是很溫和的療程，也能依據患者的需求搭配多種濾片治療，臨床上可處理部分皮膚潮紅的問題。針對皮膚潮紅的部分，原則上建議施打2～3次，每次至少間隔一個月以上，可收縮及破壞血管，達到退紅的效果。林欣芃醫師也提醒，若合併急性發炎期的青春痘，須先治療發炎與感染症狀，待膚況穩定後再施打；至於紅痘疤與嚴重血管絲增生的患者，則需使用特殊濾片與探頭以減少血管數量、縮小擴張的血管；若皮膚泛紅與蠕形蟎蟲相關，則必須先處理蠕形蟎蟲增生的問題，等蟲量下降至正常範圍後才可施打。

心動光的優點在於幾乎不會在皮膚上留下傷口，修護期短，若有些微結痂狀況，要避免搓揉，讓其自然脫落，除此之外都可以正常洗卸、上妝，但日常的防曬絕不能偷懶，尤其如果需要在室外工作或活動的患者，應該盡量利用物理性遮擋方式，例如帽子、口罩 等，減少皮膚直接暴露在紫外線下的面積，防曬係數應選擇SPF50以上、PA+++以上才足夠。平時清潔臉部，選擇溫和不刺激的洗面乳，保養品選用鎖水性佳的保濕產品，可縮短修復時間。

「肌急」找原因 尋求專業評估對症下藥

導致臉部潮紅的原因很多，林欣芃醫師叮嚀，調理問題膚質需保有耐心，找到病症最根本的源頭才能有效治療，當皮膚出現不舒服的症狀時，應尋求專業醫師的評估，充分溝通才能對症下藥，找回健康的膚況。

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資料來源：健康醫療網

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