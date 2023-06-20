白天小睡好處多多 研究：大腦年輕6歲、腦容量還變更大

最新研究指出，白天午睡可能有助於讓大腦隨著年齡增加而保持健康，且似乎可以讓腦容量變更大。路透

最新研究指出，白天午睡可能有助於讓大腦隨著年齡增加而保持健康，且似乎可以增加腦容量大小。

衛報報導，雖然之前有研究表明，如果白天經常想打瞌睡，要注意可能是阿茲海默症 的早期警訊，但其他研究指出，短暫打瞌睡可以提高學習能力。

最新研究指出，他們已經找到證據表明午睡可能有助於防止大腦萎縮。研究小組稱，這很有趣，因為隨著年齡增長，大腦萎縮過程在有認知問題和神經退化性疾病的人身上會加速，一些研究表明這可能與睡眠問題有關。

研究人員表示，根據這些研究，發現習慣性的白天小睡與更大的總腦容量存在關聯，這可能表明定期小睡通過補償睡眠不足提供了一些防止神經退化性疾病的保護。

倫敦大學學院和烏拉圭大學的研究人員在《睡眠健康》雜誌上撰文，該團隊從參與英國生物庫項目的3萬5000名年齡在40至69歲的人中獲取基因、生活方式和健康資訊等數據。

結果顯示，團隊發現有習慣白天小睡者，與沒有此習慣者相比，大腦容量增加15立方公分，相當於減少衰老2.6歲至6.5歲。倫敦大學學院研究共同作者加菲爾德（Victoria Garfield）說，白天小睡可能可以幫助保持大腦容量，對於預防失智 症而言，可能是好消息。