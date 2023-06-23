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辦公室最髒地方不是廁所 「4物品」細菌量驚人

聯合新聞網
辦公桌的細菌數可能出乎你意料的多；圖為示意圖。（取材自Ingimage）
辦公桌的細菌數可能出乎你意料的多；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

辦公室是上班族除了自宅以外待最久的場所，而且同事來來去去，難免會接觸到病菌。醫師整理辦公室內的主要髒亂來源，並提出清潔建議，呼籲勤快維護辦公環境整潔，不僅保護自己也保護他人，還能避免將病毒、細菌帶回家中。

台灣重症醫師黃軒過去曾提出研究報告，顯示個人辦公桌比馬桶蓋還髒400倍，12日再度於臉書粉專發文，提醒大家辦公室「可能比您想像的還要更髒亂」，並具體指出公司裡4種東西是主要的髒亂來源。

1.飲水機出水口

根據統計，這是「細菌量第1名的地方」，每平方英寸的細菌多達270萬隻，因為幾乎不會有人去清潔如此潮濕之處。想要減少細菌孳生，專家建議出水口每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭，且定期更換飲水機的過濾器。

2.鍵盤

上頭長年累積的灰塵、頭皮屑、食物碎屑、指甲屑等等，都是細菌孳生的營養品，據統計，每平方英寸約有細菌3300隻。專家建議每周一次用吹風機或壓縮空氣吹走鍵盤內的雜物，並用消毒紙巾擦拭表面。

3.辦公桌面

上班族使用的桌子，可能沾有油漬、汗漬、咖啡渣等，可說是細菌的溫床，每平方英寸約有2.1萬隻。專家建議除了每天用清潔劑或消毒劑擦拭桌面，也要對桌上不必要存在的物品「斷捨離」，避免囤積不常用的東西。

4.辦公家具

布面或金屬材質的辦公椅、屏風、活動櫃等，本來就容易集聚灰塵、髒汙，專家建議每個月用清潔劑清理表面，再用抽屜盒或收納架分類文件、文具，減少髒亂。

黃軒提醒，辦公環境的髒亂不只影響工作效率，還會把病毒、細菌傳播給同事，甚至是帶給家人因此保持良好的「辧公空健康生活」有其必要，不僅保護自己、也保護大家的健康。

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