久坐族、愛翹腳… 梨狀肌症候群讓你屁股痛、腿麻

不只老年人，年輕人突然劇烈運動或姿勢不對，都可能引發梨狀肌症候群。（本報資料照片）

屁股痛一定是脊椎長骨刺或椎間盤突出嗎？也可能是「梨狀肌症候群」作祟。醫師說，很多原因都會引發梨狀肌症候群，而且不只老年人，年輕人突然劇烈運動或姿勢不對，也可能引發。

梨狀肌是臀部深處的一塊肌肉 ，人體有兩塊梨狀肌位於左右臀部。台灣衛生福利部台南醫院骨科醫師李佳龍說，梨狀肌主要功能是協助大腿做外旋的動作，而次要的功能是當髖關節 彎曲時，幫助髖關節做外展的動作，不論走路、跑步或爬樓梯，梨狀肌都會收縮以協助人體完成動作。梨狀肌因下方有坐骨神經通過，一旦梨狀肌受傷發炎，除了臀部深處的痠痛感，也常會出現腿麻、腳麻等類似坐骨神經痛的症狀。

梨狀肌下方 坐骨神經通過

坐骨神經源自腰椎匯聚成坐骨神經，經過臀部通往下肢，而臀部最深層的梨狀肌剛好包覆在坐骨神經最上方，因此當梨狀肌受傷發炎腫脹或是過度緊繃，壓迫底下的坐骨神經，就可能引發坐骨神經症狀，出現的疼痛由臀部傳至大小腿後方甚至到足部，類似椎間盤突出或是脊椎骨刺壓迫神經的下肢麻痛症狀。

壓痛點、X光 可鑑別診斷

鑑別診斷需與脊椎神經壓迫區別，李佳龍表示，梨狀肌症候群患者，常見久坐疼痛加劇、上樓疼痛加劇，躺平則可緩解。理學檢查時，可將痠痛的腿彎曲約90°，醫師按壓臀部梨狀肌的位置，如果觸發患者的疼痛，而按壓其他臀部肌肉不痛時，則可高度懷疑梨狀肌症候群。

影像檢查上，可用Ｘ光檢查是否有骨盆薦骼關節炎或其他脊椎退化問題，梨狀肌症候群有時與脊椎神經壓迫、臀肌筋膜疼痛等病症不易完全區分，有些人則是同時存在以上問題。

久坐過度緊繃 一動就拉傷

為何梨狀肌症候群被稱為現代人的文明病？李佳龍說，現代人的生活，一天中除了躺在床上睡覺外，很長的時間都是坐在椅子上。不論是坐著上班、坐著吃飯、坐著滑手機，長時間久坐的姿勢，很容易使梨狀肌沒辦法獲得伸展而過度緊繃，而後稍微一動就容易拉傷，拉傷也會發炎引起臀部疼痛，進而刺激下方的坐骨神經，引發坐骨神經痛，演變成梨狀肌症候群。

梨狀肌症候群的好發族群包括久坐上班族，久坐會使梨狀肌緊繃而引發相關症狀，喜歡翹二郎腿的人，梨狀肌更易緊繃而受傷。另外，也常見於假日運動員 （平時不運動、假日才大量運動）身上，突然過度劇烈運動容易導致臀肌及梨狀肌拉傷，引起發炎腫脹。

口服藥、超音波注射治療

當梨狀肌症候群引起急性疼痛時，就應先對症消炎止痛，除了口服消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑外，口服藥物效果不佳或嚴重疼痛患者，可考慮超音波導引注射治療。物理治療方面，可利用微波、干擾波、超音波等儀器，減輕疼痛放鬆肌肉，同時配合伸展運動與按摩放鬆肌群，運動治療都是最關鍵也是最需要的，可以避免復發。

如何遠離梨狀肌症候群？李佳龍說，避免久坐久站，建議每隔30分鐘要起身活動或休息，維持良好姿勢、不要翹腳，合適的桌椅高度，每日做適當臀部伸展運動，避免假日運動員習慣、多伸展大腿與臀部肌肉群。

動一動 別忘伸展屁股肌肉

梨狀肌、膕繩肌（大腿後側的大肌肉）的伸展運動可以減輕緊繃感及舒緩坐骨神經痛，減少再受傷；臀肌鍛鍊（臀大肌、臀中肌、大腿後側肌）可以保護梨狀肌，增加骨盆與髖關節的穩定性，避免梨狀肌受傷。

梨狀肌伸展

動作一

1. 仰臥時，雙膝彎曲，腳板平放在地上。

2. 將腳踝放在對側膝蓋上，雙手抱著對側大腿往身體拉，並保持伸展。對另一側重覆相同的動作。

動作二

坐在椅子上，背挺直，一腳翹起，腳踝放在對側膝蓋上，將一隻手放在翹起的膝蓋上往下壓，身體同時稍微往前傾，直到感覺到臀部有拉扯的感覺，然後保持這個姿勢。換腳重覆相同動作。

膕繩肌伸展

動作一

將兩張椅子相對放置。坐在其中一張椅子，將一隻腳跟放在對面的椅子上，將身體前傾，臀部彎曲，直到感覺到大腿後部有輕微的拉扯，然後保持這個姿勢。換腳做。

動作二

仰臥時，雙腿伸直。在一隻腳上繞一條毛巾。將腿向上拉直，直到感覺到大腿後部有輕微的拉扯。