這樣吃蔓越莓 預防泌尿道感染

一項新研究強調，目前已有足夠的科學證據證明，蔓越莓產品可用於治療尿道感染。（Getty Images）

過去，由於缺乏醫學 證據，蔓越莓汁能有效治療尿道感染一事並沒有被證實，但最近一項新研究強調，目前已有足夠的科學證據證明，蔓越莓產品確實可用於治療尿道感染。

刊載於《Cochrane Reviews》（考科藍文獻回顧）的1項研究指出，喝蔓越莓或其他相關產品，能有效降低尿道感染，以及出現頻尿等不適症狀的風險。而2022年發表的1項研究則顯示，在1990年至2019年間，全球有超過4.046億人有尿道感染方面的困擾，世界各國與尿道感染相關的死亡統計數據更是超過了236,000人。

然而，根據《Medical Express》（醫療快遞）的報導，即使蔓越莓補充劑被作為泌尿道感染的治療方法，但在2012年1項涉及24個試驗的研究中，並沒有發現這樣的結果。

三分之一女性 受尿道感染困擾

有鑑於此，來自澳洲 新南威爾士州Adelaide's Flinders大學和Westmead兒童醫院的科學家們重新評估了蔓越莓與治療泌尿道感染之間的關聯性，發現了蔓越莓更多驚人的功效。

該研究的作者Gabrielle Williams博士表示，尿道感染很可怕而且很常見，約有三分之一的女性會經歷尿道感染的困擾。另外，老年人與因脊髓損傷或其他疾病所致的膀胱問題的患者，也可能會出現尿道感染。

Gabrielle Williams博士也提到：「1973年時，我的媽媽曾經告訴我，她聽說蔓越莓能防止她可怕且頻繁的泌尿道感染再度發生，所以決定要喝蔓越莓。對她而言，蔓越莓是偉大的救世主。儘管我不斷跟她說明，蔓越莓沒有足夠的研究證明可以預防尿道感染，她仍然每天都攝取蔓越莓，從一開始喝超酸的蔓越莓汁，到後來吃含有蔓越梅成分且易於吞嚥的膠囊。一旦她停止攝取蔓越梅相關的飲食，她就開始出現尿道感染的不適症狀。當然，最後結果證明我媽的想法是正確的，蔓越莓確實能幫助一些女性預防泌尿道感染。」

而Flinders大學的流行病學家、該研究的合著者Jacqueline Stephens博士指出，如果不及時治療，泌尿道感染可能會進入腎臟，進而導致令人痛苦不已的併發症，如敗血症這樣危險的疾病。

Gabrielle Williams博士表示，尿道感染通常是透過抗生素來治療，但有些人會面臨反覆發作的困擾，而為了避免反覆感染，醫師會建議患者服用蔓越莓補充劑來預防。

服用蔓越莓補充劑通常不會有其他的副作用，甚至在幾世紀以前，美洲原住民 就會透過食用蔓越莓來治療膀胱問題，這也讓科學家們，進一步想要去探索到底是蔓越莓中的何種成分對抑制泌尿道感染有幫助。

Gabrielle Williams補充說道，這項新研究結果證明，補充蔓越莓對於反覆發生尿道感染的女性、孩童及做過膀胱放射線治療者，皆有預防泌尿道感染的效果。

至於服用蔓越莓補充劑有無副作用呢？Williams表示，目前發現服用後唯一的副作用是腹痛；另外，他也提到，現今仍需更多研究去比較蔓越莓補充劑、抗生素和益生菌，哪一種治療對於預防尿道感染最有效。（本文由NOW健康提供）

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