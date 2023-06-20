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高脂肪食物、加工肉類 容易患攝護腺癌

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研究發現，以蔬菜、水果和全穀物代替高脂肪飲食及加工肉類，有助降低罹患攝護腺癌機率。（Getty Images）
研究發現，以蔬菜、水果和全穀物代替高脂肪飲食及加工肉類，有助降低罹患攝護腺癌機率。（Getty Images）

近期一項研究發表於《BJU International》（英國泌尿外科醫師協會官方期刊），此研究結果發現富含肉類和奶製品的西方飲食，恐會提高罹患攝護腺癌的風險，可說是促進了對飲食與癌症等慢性疾病間的深入研究。

科學家利用歐洲癌症和營養前瞻性調查（EPIC）西班牙分部的數據，針對西班牙15,296名男性的飲食內容與癌症間的關係進行分析，同時也參考了其他數據，包含有關身體活動、酒精、吸菸、教育程度和過往病史等。研究結果發現，在所有男性的研究對象中，有609人在長達17年的研究期間內，出現了攝護腺癌的症狀，而這些人的飲食模式包括西方飲食、謹慎飲食以及地中海飲食。

所謂西方飲食內含大量高脂肪乳製品、無糖飲料、加工肉類、精製穀物與方便食品等；謹慎飲食則由大量攝取蔬菜、水果、全穀物、低脂乳製品和果汁所組成。至於地中海飲食，則著重在大量食用豆類蔬菜、水煮馬鈴薯、水果、橄欖油、植物油、魚類和少量果汁。

研究結果指出，謹慎飲食模式和地中海飲食模式，與癌症的關聯性為零，而西方飲食被發現，對惡性腫瘤的發展帶有負面的影響，但對非惡性腫瘤則沒有影響。

根據《Veg News》的報導，從一項研究中發現，用蔬菜、水果和全穀物代替高脂肪飲食和加工肉類，可能會降低罹患攝護腺癌的機率。該研究的共同作者Marina Pollán博士表示，以地中海飲食模式取代西式飲食模式，也可降低罹患其他慢性疾病的風險。（本文由NOW健康提供）https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=58558

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