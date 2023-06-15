一口就吸了90多種致癌物 醫傳授「4招」加強戒菸意志力

（圖：健康醫療網提供）

55歲黃先生是一名運輸業的司機，為了開車提神、交際應酬，自年輕時就菸檳榔不離身，家人多次苦苦相勸，黃先生還是將戒菸戒檳榔當成是耳邊風，您是否和黃先生一樣還沒找到戒菸戒檳不可抗拒的理由？

戒除菸癮延長壽命 降低心血管死亡風險

國際癌症 研究總署（IARC）指出「嚼含菸草的檳榔」或「同時吸菸與嚼檳榔」對人體具有致癌 性，嚼檳榔者，罹患口腔癌比率是一般人的28倍，吸菸又嚼檳榔者，罹患口腔癌比率更高達一般人的89倍，顯示香菸及檳榔造成的健康問題不容小覷。

吸一口菸90多種毒物進入體內

衛生福利部草屯療養院成癮治療科主任黃介良表示，全球癌症死亡原因約有25%來自菸草。一根菸，含有7000種化學物質，每吸一口菸，將近90多種有毒物及致癌物進入人體。在目前市面上，「菸」有許多種類，像紙菸、菸絲、雪茄、加味菸等，並非以其他方式呈現的菸品就對身體沒有傷害，菸中的尼古丁、焦油及一氧化碳等健康危害物質，仍會瀰漫於環境中並附著在我們周遭所接觸的物品或食物裡，對他人造成二手菸及三手菸的暴露，增加罹癌風險，此不僅傷害他人也傷害自己。

戒掉尼古丁成癮有技巧 4招強化意念

香菸中的尼古丁會使人上癮，難以克制，就和海洛因一樣具有成癮性，許多民眾擔憂一旦停止吸菸，就會出現情緒易怒、低落、疲倦或失眠 等不舒服的戒斷現象，而且戒菸往往平均要歷經四次以上的革命才會成功，因此多數人聽到戒菸很容易拒絕或放棄。

戒菸是有技巧的，首要目標是「下定決心改變」，因此如何強化自身戒菸的意願則固然重要，以下為增加戒菸意願的方法：

〈1〉找到自己不可抗拒的戒菸理由：被嫌臭、人際關係差、生病、懷孕

〈2〉認知到吸菸造成的危害：癌症、心血管疾病、肺部傷害等

〈3〉找到不吸菸的好處：省錢、受人尊重、賺到健康、活的漂亮

〈4〉想想戒菸過程遇到困難該怎麼辦：變胖v.s飲食運動、渴望吸菸v.s吃口香糖等。

當您的意志已做好萬全的戒菸準備，那距離成功戒菸就更邁進一大步囉。

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資料來源：健康醫療網

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