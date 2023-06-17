我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

低頭族 易頸椎病變 連帶會影響睡眠

陳雨鑫
長期低頭用3C產品，頸椎容易產生病變。(Getty Images)
長期低頭用3C產品，頸椎容易產生病變。(Getty Images)

低頭滑手機導致頸椎病變的人愈來愈多，不僅會引起頸部疼痛，連帶會影響學習、工作，出現注意力不集中、失眠、失智症狀，嚴重者還會有性功能障礙。

台北醫學大學附設醫院神經外科主治醫師陳榮裕表示，現代人或多或少都有頸椎功能障礙，但長期不重視極可能造成不可逆後遺症，民眾可透過「頸椎功能障礙指數問卷」自我評估，若分數超過15分，建議立即就醫。

若出現麻痛感 已很嚴重

長期久坐、久站、低頭用3C產品，頸椎與腰椎最容易受到損害。陳榮裕指出，只要頸部頻繁使用，關節退化的機率就愈高，易產生頸椎間盤突出、頸椎韌帶增生、頸椎歪斜等頸椎疾病，也會讓退化年齡提早。

近年頸椎病變案例愈來愈多，也愈來愈年輕，他曾治療過一位20多歲頸椎病變患者，頸椎過度使用長出骨刺後，出現麻痛感，幾乎沒辦法正常工作和影響睡眠，經過手術治療後才改善。頸椎病變並不會馬上影響生活，而是一步步吞食頸椎健康，患者常常是等到麻痛感出現時，才有意識，但此時才就醫，往往都已經非常嚴重。

頸椎病變常見症狀，如急性或慢性頭痛、雙手難以抬高、低頭時伴隨著「卡卡」的不適感，有些患者會有注意力不集中、失眠、睡不好等反應。陳榮裕建議，如果已經感到頸椎不適，應及早就醫，搭配改善姿勢等方式，避免未來頸椎病變影響神經傳導。已有多項病例報告指出，頸椎病變嚴重者，恐會影響性功能，且就算開刀治療，也沒辦法完全恢復如初。

適度拉筋 不宜過度推拿

陳榮裕表示，避免頸椎病變，不可過度使用頸椎、減少低頭頻率外，也可以拉筋舒緩頸部肌肉，但不建議過度推拿或用力按摩，頸椎相對於其他部位脆弱，若過去曾經有外傷，推拿師在不知情的狀況下，不小心過度按壓到受傷處，恐會增加頸部壓力，嚴重者因此癱瘓。

頸椎功能障礙指數問卷
頸椎功能障礙指數問卷

失眠 手術 醫學

上一則

抗組織胺影響幼兒注意力？ 專家反駁、勿過度延伸

下一則

研究：女性1天多走1865步 失智風險降33%

延伸閱讀

班森賀家暴頻傳 越南男電線勒脖女友被捕

班森賀家暴頻傳 越南男電線勒脖女友被捕
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症
健康／營養師分享「好眠菜單」 助你戰勝失眠

健康／營養師分享「好眠菜單」 助你戰勝失眠
安眠藥導致憂鬱症？醫闢謠：把握4觀念正確用藥

安眠藥導致憂鬱症？醫闢謠：把握4觀念正確用藥

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社