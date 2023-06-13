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人工淚液愈點眼睛愈乾？小心是「這成分」惹禍

健康醫療網／記者吳儀文報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

現代人長時間接觸3C產品，常覺得眼睛乾澀，許多人會有點眼藥、人工淚液的習慣，不過人工淚液選擇可要注意成分，以免乾眼問題越點越嚴重。

有一位50歲男性，本身從事電腦工作，長時間待在空調環境，下班又離不開手機和電腦，平常也有使用人工淚液的習慣，不過近期乾澀症狀日益嚴重，在人工淚液頻繁使用下，乾澀症狀不但沒有緩解，眼睛甚至還越來越紅、越來越痛、畏光。

淚膜有3結構 可保護、保濕眼球

人的眼睛表面有一層「淚膜」結構，是覆蓋在眼球表面的一層薄膜，有潤滑、保濕的作用。臺北市立聯合醫院忠孝院區眼科主治醫師李欣叡表示，淚膜由內而外可分為三層：

黏液層：主要由結膜上皮的杯狀細胞分泌，在角膜上皮和淚膜的淚水層之間形成親水界面，幫助淚水層能均勻分布在眼球表面。

淚水層：是淚膜三層中最厚的一層，主要由主、副淚腺分泌，包含了水分、無機鹽、有機分子和抗菌物質，可以提供角膜氧氣、養分、清除代謝產物、殺菌並提供清晰的光學功能。

油脂層：主要由眼瞼的皮脂腺分泌，可以防止淚液蒸發。

淚液可以潤滑眼球表面，減少眼球表面的摩擦，防止眼球受到損傷。同時，淚液中的蛋白質可以起到抗菌、抗炎、抗氧化等作用，保護眼睛免受細菌和病毒的侵害，保持眼睛的清潔和健康。

此外，淚液中還含有一些維生素、荷爾蒙和神經傳遞物質，這些物質可以調節眼睛的代謝和生理功能，維持眼睛的正常。

4種人工淚液如何選擇？

而會造成眼睛乾澀的原因其實有很多，包括：年齡：隨著年齡的增長，眼睛的淚液分泌量會逐漸減少 某些藥物的使用 環境：如乾燥的空氣、風力強烈、冷空氣和空調等環境因素 疾病：只要會引起淚水、黏液、油脂分泌減少、角膜上皮的平整性或淚膜成分改變的疾病，都可能導致淚膜變化，引發種種不舒服、乾澀症狀。

另外，人工淚液的種類也有很多種，李欣叡醫師指出，大致上可分為以下4種：

液狀 凝膠狀 膏狀 植入型錠劑

民眾該如何選擇人工淚液呢？李欣叡醫師表示，臨床上也常常會有患者詢問什麼是最好的人工淚液，但其實沒有所謂最好，只有最適合的。

不過，李欣叡醫師提醒，如果使用頻率非常頻繁，或本身已在接受多種眼科藥物治療時，最好使用不含防腐劑的單劑量包裝人工淚液，避免過量防腐劑作用在眼球表面，反而使乾眼症更加惡化。

而該名50歲男性前往醫院門診詳細檢查後發現，雙眼角膜表面暴露出來的位置佈滿點狀破皮，合併結膜充血。醫師也請患者改用不含防腐劑的消炎藥水、不含防腐劑的人工淚液及淚膏，同時調整手機、電腦的使用習慣後，狀況也逐漸緩解、改善。

【延伸閱讀】

羊水眼藥水能治乾眼症？　專家：廠商利用再生醫學炒話題

眼睛疲勞用人工淚水反變乾澀？ 醫教解套辦法


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58114


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