我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

牙口不好咬不動？ 4方法+3技巧做出「質地飲食」

鄒尚謙
卓紘諺說，有些食材本身特性無法煮到軟爛，烹調蔬菜時，避開根莖部位，選擇葉菜類，胡蘿蔔也可以切絲、切條，都可以讓口感變軟，做成質地飲食。（記者鄒尚謙／攝影）
卓紘諺說，有些食材本身特性無法煮到軟爛，烹調蔬菜時，避開根莖部位，選擇葉菜類，胡蘿蔔也可以切絲、切條，都可以讓口感變軟，做成質地飲食。（記者鄒尚謙／攝影）

端午佳節將至，家家戶戶團圓吃聚餐，但長輩們想要一同享用，卻怕有些食材咬不動。國健署推動「質地飲食」運用「食材挑選」、「切割烹煮技巧」、「簡易檢測方式」，讓長輩也能夠輕鬆享用佳節美食。主廚則提供「四種」處理食材方式、「三種」烹調方式，也可以在家做出美味的質地飲食。

依據調查顯示，台灣65歲以上長者，有70.6 %部分缺牙；21%的長者覺得自己的牙齒（包括裝假牙者）功能狀況不好，63.2%的長者因為牙齒狀況、咀嚼或吞嚥的問題，而限制吃東西的種類。

國健署署長吳昭軍表示，營養的好壞攸關長者的健康，為呼應行政院頒布「高齡社會白皮書」，營造高齡友善飲食環境，自民國111年起，全台輔導飯店、餐飲業、社區據點等製作長輩可以咬得動、吃得下的質地調整飲食，讓長輩餐餐吃得營養開心。

國健署社區健康組組長羅素英表示，其實不僅長輩，像是小一、小二年紀的孩子也因為正在換牙，或是正在進行牙齒矯正的民眾，都可以選用質地飲食，並沒有限定年紀，未來也會規畫更多競賽活動，鼓勵餐飲業者設計質地飲食菜單，也可以像素食一樣標示在菜單上，供民眾選擇。

福容飯店台北二館主廚卓紘諺表示，製作質地飲食要把握「去皮、去骨、去刺」3項程序，所有食材也都得切到小於3公分；同時藉由不同的烹調方式，讓食材再行軟化，「燉、煮、蒸」3種是最適合質地料理的手法。

但也並非所有食材都可以製作質地飲食。卓紘諺說，有些食材本身特性無法煮到軟爛，像是軟骨、杏鮑菇都不太適合；烹調蔬菜時，也盡量避開根莖部位，選擇葉菜類，菜梗也不用丟掉，切成小塊清蒸、水煮都可以變軟；胡蘿蔔也可以切絲、切條，都可以讓口感變軟，做成質地飲食。

「把烹調時間延長一倍，可讓食材再軟化。」卓紘諺表示，在家其實也可以自己做質地飲食，像是蒸肉，一般人口感要蒸30分鐘，若要更加軟爛，可以蒸到60分鐘，讓肉質完全軟化；若要製作質地滷肉，滷太久可能讓肉質變柴，因此可以滷完後，取一小碗再用電鍋或清蒸方式蒸過，就可以讓全家一同享用。

檢測 端午 美食

上一則

一口就吸了90多種致癌物 醫傳授「4招」加強戒菸意志力

延伸閱讀

感恩父親節，生計與您共度重要時刻

感恩父親節，生計與您共度重要時刻
7成長者缺牙難咀嚼 質地調整飲食遠離肌少症危機

7成長者缺牙難咀嚼 質地調整飲食遠離肌少症危機
牙口不好咬不動？ 主廚傳授訣竅 在家做出「質地飲食」

牙口不好咬不動？ 主廚傳授訣竅 在家做出「質地飲食」
AllCare牙齒矯正中心舉辦母親節SPARK隱形矯正推廣活動

AllCare牙齒矯正中心舉辦母親節SPARK隱形矯正推廣活動

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
腦中風有8大危險因子，包括吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。（本報資料照片）

腦中風前大多無症狀 8危險因子滿3項即是「高危險群」

2023-06-14 05:00
南投醫院腎臟科主任莊宗芳提醒腎臟病患者，注意鉀離子攝取量，以免腎臟無法負荷，嚴重時需洗腎。（南投醫院提供）

80歲阿伯喝魚腥草涼茶退火 血鉀濃度飆升差點洗腎

2023-06-09 05:15
（圖：健康醫療網提供）

罹大腸癌機率居高不下？醫揭危險因子：維生素D不足也中

2023-06-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

咳嗽病因、喉嚨保養一次看 醫師分享「無糖新選擇」

2023-06-09 01:52
專家建議，應選擇最豐盛1餐後來補充魚油。（路透）

魚油飯後吃… 保健品最佳服用時間1次告訴你

2023-06-10 02:00

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算