【食力】從苦澀到最有前途的植物性蛋白質 基改油菜籽變食物新選擇？

發酵的海藻和基改油菜籽粕混合之後的新蛋白質，可以製成營養棒食用。（取材自丹麥技術機構官網）

油菜籽是僅次於大豆的世界第二大油籽作物， 2022年全球油菜籽的產量接近8000萬噸，過去因含有天然的化學物質「硫代葡萄糖苷」而不可被食用，2023年4月哥本哈根大學植物與環境科學系研究員徐德陽提出新的基因改造技術卻可以改變這一點，5月時丹麥技術機構再進一步將降低「硫代葡萄糖苷」含量的油菜籽粕和發酵的海藻製成新的蛋白質 組合，製作成營養棒。

你一定有看過黃澄澄一片的油菜花，油菜花的嫩莖及葉子可以食用，種子還可以榨油，但油菜因含有十字花科蔬菜 特殊、用於防禦病蟲害和被啃食的天然化學物質「硫代葡萄糖苷，所以不具有任何食用價值。但2023年4月哥本哈根大學植物與環境科學系研究員徐德陽利用基因改造技術降低了油菜籽中「硫代葡萄糖苷」的含量，2023年5月丹麥技術機構（Danish Technological Institute）的研究人員更進一步開發出了一種新的蛋白質組合，使用發酵的海藻和基改油菜籽榨油之後剩下的油菜籽粕製造而成，這個新的蛋白質組合目前已被製成營養棒，未來將可能製成植物肉的相關產品。

油菜花已經在世界被廣泛種植，大量產生出的油菜籽粕非常適合作為基礎植物性飲食的過渡食品。

「油菜籽」很難被利用？

因為油菜花的廣泛種植，讓油菜籽成為僅次於大豆的世界第二大油籽作物， 據美國農業部統計，2022年全球油菜籽的產量接近8000萬噸。

油菜籽主要用於壓榨生產菜籽油和油菜籽粕，油菜籽粕因含有30～40%的蛋白質，常作為動物飼料中的蛋白質來源，在水產、家禽飼料、豬飼料和反芻動物飼料中都有使用。

但油菜籽粕在動物飼料中的添加也是有限制的，因其含有十字花科蔬菜特殊、用於防禦病蟲害和被啃食的天然化學物質「硫代葡萄糖苷」，使其具有辛辣、類似芥末的味道，大量食用還會引發甲狀腺腫大的健康風險。儘管蛋白質含量高，油菜籽粕也不具有任何食用價值。

油菜籽粕富含蛋白質，但由於含有天然物質「硫代葡萄糖苷」，對人類沒有食用的價值。

基改技術 苦澀油菜籽粕變美食

而卻有人找到了一種新的方法來改造油菜籽，使苦澀的油菜籽粕更容易進入人類口中。2023年4月哥本哈根大學植物與環境科學系研究員徐德陽發表了一項新研究，他透過一種名為「運輸工程」的基因改造技術，改變了油菜籽中「硫代葡萄糖苷」的含量，剩下僅僅不到6%！且這項技術只減少了種子中的「硫代葡萄糖苷」含量，油菜花其他的部位都還是保留了這種天然的防禦物質，故並不會對生態鏈造成任何影響。

這項新研究也讓油菜籽粕被歐洲食品安全局 （EFSA）批准使用於人類食品中，油菜籽粕不僅提供了一種來自農業廢料的新蛋白質來源，還可以減輕為了生產大豆而導致森林砍伐的環境影響。

最有前途的植物性蛋白質

2023年5月丹麥技術機構的研究人員則馬上利用基改過的油菜籽榨油後的油菜籽粕和發酵的海藻開發出了一種新的蛋白質組合，這種新蛋⽩質中，發酵海藻與油菜籽粕⼀樣重要，「該組合的重點是優化油菜籽粕和海藻的固態發酵過程」，丹麥技術機構的業務經理 Nedergaard說到。他也提到，「發酵過程中產⽣的益⽣菌、益⽣元纖維和抗炎物質可能可以減少慢性炎症，像是⼼⾎管疾病、阿茲海默症 、慢性肺病和抑鬱症 。 」

雖然這個新的替代性蛋白質組合健康的功效還沒有在臨床上進行測試、獲得結果，但就目前油菜花、油菜籽目前的產量來說，這樣的基改油菜籽粕有機會成為最有前途的植物性蛋白質替代品。

(本文授權轉載自食力)