「癌王」胰臟癌難診出 留意腹痛、黃疸

胰臟癌難以診斷，一旦出現症狀時通常已是晚期。（Getty Images）

胰臟癌被稱為「癌王」，醫師指出，胰臟癌難以診斷，除非早期發現，否則患者存活不佳，建議留心不適症狀，定期檢查。

台灣新北市昕新智慧診所院長朱光恩表示，胰臟有兩個重要功能，一個是分泌胰液，可幫助食物消化；另一個是分泌胰島素，可以控制血糖，若是分泌不足可能產生糖尿病，進而影響腎功能而需要洗腎、也可能影響末梢神經與血管，嚴重時甚至導致截肢。

台北國泰醫院消化內科主治醫師陳信佑指出，胰臟癌跟其他癌症 不同，很難用「期數」區分，通常以能否手術 判斷預後，因為胰臟附近的器官、血管多，如果有癌細胞浸潤狀況就難做手術，若不能切除，存活率低，多不超過六個月；即使可以透過手術切除，五年存活率僅約兩成。

「可以把胰臟想像成毛毛蟲，腫瘤 發生在頭部、頸部跟體部、尾部，都有不同的影響。」朱光恩說，胰臟的頭部跟膽管、膽囊、肝臟接近，若長腫瘤可能堵住膽管，造成阻塞性黃疸；若是發生在體部、尾部，通常不會出現黃疸，但胰臟周邊神經傳導豐富，常會腹痛，但不少人誤以為是胃痛。

朱光恩表示，胰臟癌被認為是癌王，因其位置難以發現，一般超音波檢查很難看到，腫瘤大到可以被發現時，通常為時已晚。朱光恩也說，除非早期發現胰臟癌，不然通常病人很難撐超過一年，並且期間生活品質極差，過得很辛苦。

他呼籲，民眾及早發現治療，危險族群如三高、抽菸、酗酒或出現不明原因腹痛、體重突然下降、食欲不振、腹脹、黃疸等症狀要特別留心，「定期檢查才是預防癌症的不二法門」。