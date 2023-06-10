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B肝患者服「抗病毒中藥」 病毒量大減

林佩均
台灣台中天寶中醫診所院長林襄穎使用「疏肝鬱、解熱毒」中藥，降低Ｂ肝患者的病毒量。（圖：天寶中醫診所提供）
台灣台中天寶中醫診所院長林襄穎使用「疏肝鬱、解熱毒」中藥，降低Ｂ肝患者的病毒量。（圖：天寶中醫診所提供）

若罹患B肝、C肝，該如何療養？天寶中醫診所指出，病毒量愈高，將來轉變成肝硬化或肝癌的機率也愈高。一名B肝患者S先生接受「抗病毒中藥」治療，病毒量由39萬降至1.5萬；肝臟發炎指數（GOT/GPT）由200/320降至40/48，且治療過程中沒有副作用產生。

天寶中醫診所院長林襄穎表示，西醫開發多種抗病毒藥物來殺滅B肝、C肝病毒，但產生副作用如感冒症狀、頭痛、惡心、反胃、腹痛、疲勞、咳嗽等，部份患者無法忍受而中斷療程；或雖已完成治療，但停藥後病情復發且病毒量升高。

林襄穎指出，診所位B肝患者S先生治療，病毒量由39萬降至1.5萬；肝臟發炎指數也由200/320降至40/48，足見中藥抗病毒療效顯著，最重要的是治療過程沒有副作用產生。

林襄穎表示，S先生是公務人員，平日工作繁重而疲勞，遇到不如意更會心煩易怒、腹部脹氣、口乾、口苦，乃是中醫所說的肝鬱化熱體質。

使用「疏肝鬱、解熱毒」中藥，降低他的病毒量，具體藥材包括：柴胡、薄荷、白芍、枳實、生梔子、連翹、忍冬藤、綿茵陳、黃芩等。

S先生害怕西藥的副作用，在妻子鼓勵下，嘗試服用中藥症狀逐漸改善，第一次檢查肝臟發炎指數由原先的200/320降至83/148；第二次檢查更降至40/48，就連病毒量也由39萬降至1.5萬，整個治療過程沒有副作用產生。

林襄穎指出，不論中藥或西藥，只要能夠及早將病毒量壓到最低，就能大大降低病人將來轉變成肝硬化或肝癌的機率。可惜有些病患太消極，明知病毒量很高，肝臟發炎指數也高，卻規避治療，任由病情惡化。

林襄穎呼籲，肝病毒量高的患者，對於飲食要特別注意忌口，不喝酒類，包括藥酒或燒酒雞也應避免食用。

而太補的飲食例如：薑母鴉、羊肉爐、麻油雞應儘量不吃，以免身體還沒補到，就先補到病毒，導致病毒大量複製，病毒量上升。另外，保養肝臟不二法門仍是作息正常、生活規律，不濫用藥物，服藥之前應該請教專業醫師。

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